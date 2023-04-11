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Движение на серой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 11.04.2023
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15:29 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/metro-1864533207.html
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 11.04.2023
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:29
2023-04-11T15:29
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее там сообщали, что на линии от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции "Аннино" на рельсы упал человек. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230329/transport-1861544510.html
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили

Движение на серой ветке метро Москвы восстановили после падения человека на пути

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в вагоне поезда московского метрополитена
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее там сообщали, что на линии от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции "Аннино" на рельсы упал человек.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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