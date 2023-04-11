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В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
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09:53 11.04.2023 (обновлено: 11:28 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/meksika-1864399189.html
В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ
В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ
Среди американских политиков все чаще звучат призывы отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями, пишет Politico. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:53
2023-04-11T11:28
в мире
мексика
сша
джо байден
дональд трамп
конгресс сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Среди американских политиков все чаще звучат призывы отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями, пишет Politico. "Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии. И это иллюстрирует, как недовольство иммиграцией, смертность от передозировки наркотиков и антипатия к Китаю определяют более широкую внешнюю политику партии", — говорится в публикации. Впрочем, отмечается в статье, демократы исключают такую возможность, а президент Джо Байден не хочет начинать подобные операции.Тем не менее, напоминают журналисты, Дональд Трамп в последние недели своего президентского срока говорил о возможной отправке спецназа или переходе к кибервойне против лидеров картелей — в том случае, если он снова победит на выборах. Авторы пишут, что конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, требующий разрешить использование военной силы, чтобы "перевести нас в войну с картелями". "Сенатор Том Коттон заявил, что он готов отправить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами даже без разрешения этой страны", — отмечается в статье. При этом глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в марте заявил изданию Defence One, что борьба с торговлей наркотиками — это задача правоохранительных органов, а не военных и что США не должны вводить войска в Мексику без согласия ее властей. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, со своей стороны, выступил против любого военного вмешательства США.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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в мире, мексика, сша, джо байден, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Мексика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ

Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне
Капитолий, здание в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Капитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Среди американских политиков все чаще звучат призывы отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями, пишет Politico.
"Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии. И это иллюстрирует, как недовольство иммиграцией, смертность от передозировки наркотиков и антипатия к Китаю определяют более широкую внешнюю политику партии", — говорится в публикации.
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Впрочем, отмечается в статье, демократы исключают такую возможность, а президент Джо Байден не хочет начинать подобные операции.
Тем не менее, напоминают журналисты, Дональд Трамп в последние недели своего президентского срока говорил о возможной отправке спецназа или переходе к кибервойне против лидеров картелей — в том случае, если он снова победит на выборах.
Авторы пишут, что конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, требующий разрешить использование военной силы, чтобы "перевести нас в войну с картелями".
"Сенатор Том Коттон заявил, что он готов отправить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами даже без разрешения этой страны", — отмечается в статье.
При этом глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в марте заявил изданию Defence One, что борьба с торговлей наркотиками — это задача правоохранительных органов, а не военных и что США не должны вводить войска в Мексику без согласия ее властей.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, со своей стороны, выступил против любого военного вмешательства США.
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