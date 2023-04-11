В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ
Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями
Капитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Среди американских политиков все чаще звучат призывы отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями, пишет Politico.
"Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии. И это иллюстрирует, как недовольство иммиграцией, смертность от передозировки наркотиков и антипатия к Китаю определяют более широкую внешнюю политику партии", — говорится в публикации.
Впрочем, отмечается в статье, демократы исключают такую возможность, а президент Джо Байден не хочет начинать подобные операции.
Тем не менее, напоминают журналисты, Дональд Трамп в последние недели своего президентского срока говорил о возможной отправке спецназа или переходе к кибервойне против лидеров картелей — в том случае, если он снова победит на выборах.
Авторы пишут, что конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, требующий разрешить использование военной силы, чтобы "перевести нас в войну с картелями".
"Сенатор Том Коттон заявил, что он готов отправить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами даже без разрешения этой страны", — отмечается в статье.
При этом глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в марте заявил изданию Defence One, что борьба с торговлей наркотиками — это задача правоохранительных органов, а не военных и что США не должны вводить войска в Мексику без согласия ее властей.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, со своей стороны, выступил против любого военного вмешательства США.