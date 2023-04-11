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Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kupyanskoe-1864381213.html
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2023
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении
Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:14
2023-04-11T08:14
специальная военная операция на украине
общество
андрей марочко
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт уточнил, что спецслужбы собирают информацию о наличии родственников на новых территориях РФ и планах посетить там церкви и кладбища.
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общество, андрей марочко, служба безопасности украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении

Эксперт Марочко: спецслужбы Киева участили рейды по домам жителей на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На Купянском направлении в прифронтовых населённых пунктах представители МВД и СБУ участили свои рейды по домам мирных граждан", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что спецслужбы собирают информацию о наличии родственников на новых территориях РФ и планах посетить там церкви и кладбища.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей МарочкоСлужба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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