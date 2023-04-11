https://ria.ru/20230411/kupyanskoe-1864381213.html

Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении

Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2023

Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении

Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:14

2023-04-11T08:14

2023-04-11T08:14

специальная военная операция на украине

общество

андрей марочко

служба безопасности украины

луганская народная республика

харьковская область

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт уточнил, что спецслужбы собирают информацию о наличии родственников на новых территориях РФ и планах посетить там церкви и кладбища.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

луганская народная республика

харьковская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, андрей марочко, служба безопасности украины, луганская народная республика, харьковская область