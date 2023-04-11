https://ria.ru/20230411/kupyanskoe-1864381213.html
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2023
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении
Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:14
2023-04-11T08:14
2023-04-11T08:14
специальная военная операция на украине
общество
андрей марочко
служба безопасности украины
луганская народная республика
харьковская область
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Киевские спецслужбы участили рейды по домам мирного населения на Купянском направлении, с опросами граждан о наличии родственников на новых территориях РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт уточнил, что спецслужбы собирают информацию о наличии родственников на новых территориях РФ и планах посетить там церкви и кладбища.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей марочко, служба безопасности украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Спецслужбы Киева проводят рейды по домам жителей на Купянском направлении
Эксперт Марочко: спецслужбы Киева участили рейды по домам жителей на Купянском направлении