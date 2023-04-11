https://ria.ru/20230411/kosovo-1864440558.html

СМИ: полиция самопровозглашенного Косово ранила серба на севере края

СМИ: полиция самопровозглашенного Косово ранила серба на севере края - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: полиция самопровозглашенного Косово ранила серба на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово обстреляла автомобиль и ранила местного серба в ночь на вторник на севере края, сообщает портал Kosovo online. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:03

2023-04-11T12:03

2023-04-11T12:05

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БЕЛГРАД, 11 апр – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово обстреляла автомобиль и ранила местного серба в ночь на вторник на севере края, сообщает портал Kosovo online. Инцидент произошел в районе Бистрицкого моста на трассе Лепосавич - Звечан. По данным портала, по автомобилю пострадавшего М.Й. из Звечана открыли огонь члены спецподразделения ROSU косовского "МВД". "После 22.00 (23.00 мск) поступил пациент с пулевым ранением правой стороны грудной клетки. Он находился в состоянии геморрагического шока, был срочно прооперирован. Кровотечение остановлено, и сейчас его жизнь вне опасности, он проходит лечение в отделении интенсивной терапии", - заявил журналистам дежурный хирург Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы Никола Радойичич. Во вторник планируется встреча сербского президента с главой UNMIK, в понедельник ее приняла председатель правительства. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Премьер Сербии Ана Брнабич на встрече с главой миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролиной Зияде накануне выразила озабоченность безопасностью сербов в крае и неисполнением Приштиной ранее достигнутых договоренностей. Сербский президент Александр Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края". По словам Вучича до 14 апреля будет выработан план действий, который он обнародует в предстоящие четверг или пятницу. На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. Власти Сербии обращают внимание на участившиеся задержания полицией Приштины косовских сербов, новые требования по замене автомобильных знаков и другие шаги "премьера" Альбина Курти. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR). При этом 1 апреля по версии Приштины истекает срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230308/kosovo-1856589320.html

https://ria.ru/20230328/gretsiya-1861257674.html

https://ria.ru/20230411/kosovo-1864415009.html

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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, ана брнабич, альбин курти, оон, евросоюз, нато