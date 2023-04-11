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В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово - РИА Новости, 11.04.2023
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10:55 11.04.2023 (обновлено: 12:03 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kosovo-1864415009.html
В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово
В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово - РИА Новости, 11.04.2023
В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово
Власти самопровозглашенного Косово допускают нападения на сербов, чтобы вызвать ответную реакцию, напряженность и кризис, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:55
2023-04-11T12:03
в мире
приштина
косово
сербия
александр вучич
альбин курти
ана брнабич
нато
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БЕЛГРАД, 11 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово допускают нападения на сербов, чтобы вызвать ответную реакцию, напряженность и кризис, говорится в заявлении директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича. Так он отреагировал на инцидент на севере края, в районе Бистрицкого моста, где минувшей ночью косовская полиция обстреляла автомобиль местного серба. По словам Петковича, ранения получил таксист, отец троих детей."На этом печально известном, незаконном блок-посту у Бистрицкого моста косовская полиция ежедневно останавливает сербов и издевается над ними, не только там, но и в других местах на севере края. Мы многократно заявляли, что они не имеют права находиться на севере Косово, тем более с автоматическим оружием. Приштина и Альбин Курти нарушают все соглашения, хотят спровоцировать реакцию сербов, напряженность и конфликт им нужны, чтобы избежать формирования Сообщества сербских общин", — цитирует Петковича сайт канцелярии. Чиновник отметил, что с марта 2021 года, после того как Курти занял пост премьер-министра самопровозглашенной республики, в Косово произошло около 300 инцидентов на национальной почве, в которых пострадали сербы, их имущество или духовно-культурное наследие. При стрельбе у Бистрицкого моста получил ранение Милан Йованович из Звечана. Предполагается, что огонь по его автомобилю открыли бойцы спецподразделения ROSU косовского МВД. Пуля попала Йовановичу в правую часть грудной клетки, его прооперировали в Клиническо-больничном центре Косовска-Митровицы.На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, на котором обсуждалось формирование Сообщества сербских общин. По итогам встречи глава косовской делегации Бесник Бислими заявил о достижении некоторых договоренностей о формах самоуправления для косовских сербов, но затем выдвинул неприемлемые для Белграда условия. После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы не будут участвовать в муниципальных выборах на севере края, а Приштину обвинил в проведении политики, которая "служит этнической очистке населенных сербами районов". Тем не менее он пообещал до 14 апреля выработать план действий.
https://ria.ru/20230323/kosovo-1859946188.html
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в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, ана брнабич, нато, евросоюз, оон
В мире, Приштина, Косово, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти, Ана Брнабич, НАТО, Евросоюз, ООН
В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово

В Сербии заявили, что в Косово за два года допустили около 300 провокаций против сербов

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово допускают нападения на сербов, чтобы вызвать ответную реакцию, напряженность и кризис, говорится в заявлении директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.
Так он отреагировал на инцидент на севере края, в районе Бистрицкого моста, где минувшей ночью косовская полиция обстреляла автомобиль местного серба. По словам Петковича, ранения получил таксист, отец троих детей.
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Посол США рассказал о возможной трансформации Сил безопасности Косово
23 марта, 09:05
"На этом печально известном, незаконном блок-посту у Бистрицкого моста косовская полиция ежедневно останавливает сербов и издевается над ними, не только там, но и в других местах на севере края. Мы многократно заявляли, что они не имеют права находиться на севере Косово, тем более с автоматическим оружием. Приштина и Альбин Курти нарушают все соглашения, хотят спровоцировать реакцию сербов, напряженность и конфликт им нужны, чтобы избежать формирования Сообщества сербских общин", — цитирует Петковича сайт канцелярии.
Чиновник отметил, что с марта 2021 года, после того как Курти занял пост премьер-министра самопровозглашенной республики, в Косово произошло около 300 инцидентов на национальной почве, в которых пострадали сербы, их имущество или духовно-культурное наследие.
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Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель
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При стрельбе у Бистрицкого моста получил ранение Милан Йованович из Звечана. Предполагается, что огонь по его автомобилю открыли бойцы спецподразделения ROSU косовского МВД. Пуля попала Йовановичу в правую часть грудной клетки, его прооперировали в Клиническо-больничном центре Косовска-Митровицы.
На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, на котором обсуждалось формирование Сообщества сербских общин. По итогам встречи глава косовской делегации Бесник Бислими заявил о достижении некоторых договоренностей о формах самоуправления для косовских сербов, но затем выдвинул неприемлемые для Белграда условия.
После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы не будут участвовать в муниципальных выборах на севере края, а Приштину обвинил в проведении политики, которая "служит этнической очистке населенных сербами районов". Тем не менее он пообещал до 14 апреля выработать план действий.
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В миреПриштинаКосовоСербияАлександр ВучичАльбин КуртиАна БрнабичНАТОЕвросоюзООН
 
 
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