https://ria.ru/20230411/kosovo-1864415009.html

В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово

В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово - РИА Новости, 11.04.2023

В Сербии заявили о провокациях со стороны властей Косово

Власти самопровозглашенного Косово допускают нападения на сербов, чтобы вызвать ответную реакцию, напряженность и кризис, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:55

2023-04-11T10:55

2023-04-11T12:03

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БЕЛГРАД, 11 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово допускают нападения на сербов, чтобы вызвать ответную реакцию, напряженность и кризис, говорится в заявлении директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича. Так он отреагировал на инцидент на севере края, в районе Бистрицкого моста, где минувшей ночью косовская полиция обстреляла автомобиль местного серба. По словам Петковича, ранения получил таксист, отец троих детей."На этом печально известном, незаконном блок-посту у Бистрицкого моста косовская полиция ежедневно останавливает сербов и издевается над ними, не только там, но и в других местах на севере края. Мы многократно заявляли, что они не имеют права находиться на севере Косово, тем более с автоматическим оружием. Приштина и Альбин Курти нарушают все соглашения, хотят спровоцировать реакцию сербов, напряженность и конфликт им нужны, чтобы избежать формирования Сообщества сербских общин", — цитирует Петковича сайт канцелярии. Чиновник отметил, что с марта 2021 года, после того как Курти занял пост премьер-министра самопровозглашенной республики, в Косово произошло около 300 инцидентов на национальной почве, в которых пострадали сербы, их имущество или духовно-культурное наследие. При стрельбе у Бистрицкого моста получил ранение Милан Йованович из Звечана. Предполагается, что огонь по его автомобилю открыли бойцы спецподразделения ROSU косовского МВД. Пуля попала Йовановичу в правую часть грудной клетки, его прооперировали в Клиническо-больничном центре Косовска-Митровицы.На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, на котором обсуждалось формирование Сообщества сербских общин. По итогам встречи глава косовской делегации Бесник Бислими заявил о достижении некоторых договоренностей о формах самоуправления для косовских сербов, но затем выдвинул неприемлемые для Белграда условия. После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы не будут участвовать в муниципальных выборах на севере края, а Приштину обвинил в проведении политики, которая "служит этнической очистке населенных сербами районов". Тем не менее он пообещал до 14 апреля выработать план действий.

https://ria.ru/20230323/kosovo-1859946188.html

https://ria.ru/20230319/kosovo-1858870819.html

https://ria.ru/20230401/kosovo-1862348040.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приштина, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, ана брнабич, нато, евросоюз, оон