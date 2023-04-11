https://ria.ru/20230411/koronavirus-1864427336.html
В Москве за сутки госпитализировали 141 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 141 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 141 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 656 случаев COVID, умерли 7 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:26
2023-04-11T11:26
2023-04-11T11:26
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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коронавирусы
распространение коронавируса
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 656 случаев COVID, умерли 7 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Низкие показатели заболеваемости фиксировались в Москве в последний раз в начале января, тогда было выявлено менее 600 случаев. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 490 045 случаев коронавируса, выздоровели 3 298 482 человека, умерли 48 544 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии, коронавирусы, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Москва, Коронавирус в России, Коронавирусы, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 141 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 656 новых случаев COVID-19, умерли семь человек