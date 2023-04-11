https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html

Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом

Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом - РИА Новости, 12.04.2023

Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-11T23:58

2023-04-11T23:58

2023-04-12T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

денис шмыгаль

алексей данилов

ян гагин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". "Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления... Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль в интервью газете Hill. При этом издание отметило, не приводя прямую цитату премьера, что "Шмыгаль в эксклюзивном интервью... заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом". Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". Советник врио главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, заявил, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении. В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, денис шмыгаль, алексей данилов, ян гагин, совет национальной безопасности и обороны украины