Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 11.04.2023 (обновлено: 00:05 12.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом - РИА Новости, 12.04.2023
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-11T23:58
2023-04-12T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
денис шмыгаль
алексей данилов
ян гагин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". "Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления... Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль в интервью газете Hill. При этом издание отметило, не приводя прямую цитату премьера, что "Шмыгаль в эксклюзивном интервью... заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом". Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". Советник врио главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, заявил, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении. В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, денис шмыгаль, алексей данилов, ян гагин, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, Ян Гагин, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом

Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться уже летом

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров".
"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления... Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль в интервью газете Hill.
При этом издание отметило, не приводя прямую цитату премьера, что "Шмыгаль в эксклюзивном интервью... заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом".
Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент". Советник врио главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, заявил, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ШмыгальАлексей ДаниловЯн ГагинСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала