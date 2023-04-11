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В США не готовы говорить о контактах с Россией по освобождению Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023
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20:31 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kontakty-1864615470.html
В США не готовы говорить о контактах с Россией по освобождению Гершковича
В США не готовы говорить о контактах с Россией по освобождению Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023
В США не готовы говорить о контактах с Россией по освобождению Гершковича
Признание Штатами арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича "незаконно удерживаемым" не запускает процесс... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:31
2023-04-11T20:31
в мире
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
джон кирби
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Признание Штатами арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича "незаконно удерживаемым" не запускает процесс переговоров о его обмене, подробностей таких контактов администрация пока приводить не будет, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". "Признание его "незаконно удерживаемым" не запускает процесс коммуникации с Россией о его освобождении. Мы на ранней стадии этого процесса, я бы не стал говорить о том, какие у нас есть контакты по поводу его или Пола Уилана освобождения", - сказал Кирби журналистам. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения. При этом Песков, комментируя присвоение этого статуса Гершковичу, заявил, что не понимает, что это дает журналисту Wall Street Journal, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина. Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
https://ria.ru/20230406/gershkovich-1863437460.html
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сша
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в мире, россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, джон кирби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пол уилан
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Джон Кирби, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пол Уилан
В США не готовы говорить о контактах с Россией по освобождению Гершковича

Белый дом: США пока не будут говорить о контактах с Россией по освобождению Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Признание Штатами арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича "незаконно удерживаемым" не запускает процесс переговоров о его обмене, подробностей таких контактов администрация пока приводить не будет, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста WSJ Гершковича на арест
6 апреля, 12:39
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
"Признание его "незаконно удерживаемым" не запускает процесс коммуникации с Россией о его освобождении. Мы на ранней стадии этого процесса, я бы не стал говорить о том, какие у нас есть контакты по поводу его или Пола Уилана освобождения", - сказал Кирби журналистам.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения. При этом Песков, комментируя присвоение этого статуса Гершковичу, заявил, что не понимает, что это дает журналисту Wall Street Journal, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию
30 марта, 19:18
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов
31 марта, 12:52
 
В миреРоссияСШАЕкатеринбургЭван ГершковичДжон КирбиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пол Уилан
 
 
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