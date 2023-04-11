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ПСБ начал консультировать бизнес по юридическим вопросам в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
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13:24 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/konsultatsii-1864477130.html
ПСБ начал консультировать бизнес по юридическим вопросам в новых регионах
ПСБ начал консультировать бизнес по юридическим вопросам в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
ПСБ начал консультировать бизнес по юридическим вопросам в новых регионах
ПСБ запустил ервис круглосуточной поддержки бизнеса по юридическим вопросам для малых и средних предпринимателей в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:24
2023-04-11T13:24
псб (банк псб)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ПСБ запустил ервис круглосуточной поддержки бизнеса по юридическим вопросам для малых и средних предпринимателей в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает банк."ПСБ в сотрудничестве с партнерами уже несколько лет успешно оказывает юридические консультации по предпринимательским вопросам. Мы уверены в их востребованности и в новых регионах России, так как сервис будет способствовать быстрой адаптации бизнеса к законодательству РФ, а также позволит получать актуальную информацию об изменениях в процедурах регистрации и ведении деятельности", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента массового бизнеса ПСБ Светланы Поздеевой.Как пояснили в ПСБ, в рамках сервиса МультиЮрист банк предоставляет пакет юридических услуг для решения задач, связанных с предпринимательской деятельностью. Малый и средний бизнес может получить консультации о подготовке типовых документов, регистрации бизнеса, а также помощь с документами по налогам и вычетам, решить другие юридические вопросы. Оформить сертификат МультиЮрист можно в отделении ПСБ, где компания открывала расчетный счет.
https://ria.ru/20221213/psb-1838401988.html
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донецкая народная республика
запорожская область
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ПСБ начал консультировать бизнес по юридическим вопросам в новых регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ПСБ запустил ервис круглосуточной поддержки бизнеса по юридическим вопросам для малых и средних предпринимателей в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает банк.
"ПСБ в сотрудничестве с партнерами уже несколько лет успешно оказывает юридические консультации по предпринимательским вопросам. Мы уверены в их востребованности и в новых регионах России, так как сервис будет способствовать быстрой адаптации бизнеса к законодательству РФ, а также позволит получать актуальную информацию об изменениях в процедурах регистрации и ведении деятельности", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента массового бизнеса ПСБ Светланы Поздеевой.
Как пояснили в ПСБ, в рамках сервиса МультиЮрист банк предоставляет пакет юридических услуг для решения задач, связанных с предпринимательской деятельностью. Малый и средний бизнес может получить консультации о подготовке типовых документов, регистрации бизнеса, а также помощь с документами по налогам и вычетам, решить другие юридические вопросы. Оформить сертификат МультиЮрист можно в отделении ПСБ, где компания открывала расчетный счет.
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ПСБ (Банк ПСБ)Новости компаний - ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьЛНРДНРСитуация в ДНР и ЛНРПромсвязьбанк
 
 
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