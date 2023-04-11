https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны - РИА Новости, 11.04.2023

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять и эффективно использовать "стремительно укрепляющиеся" северокорейские силы сдерживания войны на фоне... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:04

2023-04-11T09:04

2023-04-11T09:04

в мире

кндр (северная корея)

корейский полуостров

ким чен ын

южная корея

сша

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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять и эффективно использовать "стремительно укрепляющиеся" северокорейские силы сдерживания войны на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщил ЦТАК, 10 апреля в штаб-квартире Центрального комитета партии прошло шестое расширенное заседание Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи восьмого созыва, на котором председательствовал Ким Чен Ын. Отмечается, что заседание имеет большое значение на фоне "нарастающих происков американских империалистов и их южнокорейских марионеток-предателей", которые пытаются "развязать войну", в то время как КНДР предпринимает стратегические меры по всестороннему расширению и укреплению силы сдерживания войны. США и Южная Корея также провели крупномасштабные совместные военные учения, "имитирующие войну против КНДР". На заседании ЦВК обсуждалась текущая ситуация, составление различных планов военных действий. "Ким Чен Ын подчеркнул необходимость более практичного и наступательного расширения, эффективного использования стремительно укрепляющихся сил сдерживания войны КНДР для дальнейшего строгого контроля ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, ухудшающейся с каждым днем", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын ознакомился с оперативными планами, другими военными документами, осветил задачи постоянного обновления и усовершенствования боеспособности армии, передает ЦТАК. Ранее сообщалось, что КНДР 7 апреля перестала отвечать на попытки южнокорейской стороны провести ежедневный созвон по межкорейским каналам связи, включая военную линию и линию министерства объединения. Как сообщали военные Южной Кореи, две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но Северная Корея не отвечает на звонки уже пятый день.

https://ria.ru/20230408/kndr-1863953295.html

https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

южная корея

сша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, ким чен ын, южная корея, сша