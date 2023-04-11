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Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны - РИА Новости, 11.04.2023
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09:04 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны - РИА Новости, 11.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять и эффективно использовать "стремительно укрепляющиеся" северокорейские силы сдерживания войны на фоне... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:04
2023-04-11T09:04
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
ким чен ын
южная корея
сша
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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять и эффективно использовать "стремительно укрепляющиеся" северокорейские силы сдерживания войны на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщил ЦТАК, 10 апреля в штаб-квартире Центрального комитета партии прошло шестое расширенное заседание Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи восьмого созыва, на котором председательствовал Ким Чен Ын. Отмечается, что заседание имеет большое значение на фоне "нарастающих происков американских империалистов и их южнокорейских марионеток-предателей", которые пытаются "развязать войну", в то время как КНДР предпринимает стратегические меры по всестороннему расширению и укреплению силы сдерживания войны. США и Южная Корея также провели крупномасштабные совместные военные учения, "имитирующие войну против КНДР". На заседании ЦВК обсуждалась текущая ситуация, составление различных планов военных действий. "Ким Чен Ын подчеркнул необходимость более практичного и наступательного расширения, эффективного использования стремительно укрепляющихся сил сдерживания войны КНДР для дальнейшего строгого контроля ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, ухудшающейся с каждым днем", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын ознакомился с оперативными планами, другими военными документами, осветил задачи постоянного обновления и усовершенствования боеспособности армии, передает ЦТАК. Ранее сообщалось, что КНДР 7 апреля перестала отвечать на попытки южнокорейской стороны провести ежедневный созвон по межкорейским каналам связи, включая военную линию и линию министерства объединения. Как сообщали военные Южной Кореи, две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но Северная Корея не отвечает на звонки уже пятый день.
https://ria.ru/20230408/kndr-1863953295.html
https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html
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корейский полуостров
южная корея
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в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, ким чен ын, южная корея, сша
В мире, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, Ким Чен Ын, Южная Корея, США
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости укреплять силы сдерживания войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять и эффективно использовать "стремительно укрепляющиеся" северокорейские силы сдерживания войны на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как сообщил ЦТАК, 10 апреля в штаб-квартире Центрального комитета партии прошло шестое расширенное заседание Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи восьмого созыва, на котором председательствовал Ким Чен Ын. Отмечается, что заседание имеет большое значение на фоне "нарастающих происков американских империалистов и их южнокорейских марионеток-предателей", которые пытаются "развязать войну", в то время как КНДР предпринимает стратегические меры по всестороннему расширению и укреплению силы сдерживания войны. США и Южная Корея также провели крупномасштабные совместные военные учения, "имитирующие войну против КНДР".
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На заседании ЦВК обсуждалась текущая ситуация, составление различных планов военных действий.
"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость более практичного и наступательного расширения, эффективного использования стремительно укрепляющихся сил сдерживания войны КНДР для дальнейшего строгого контроля ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, ухудшающейся с каждым днем", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын ознакомился с оперативными планами, другими военными документами, осветил задачи постоянного обновления и усовершенствования боеспособности армии, передает ЦТАК.
Ранее сообщалось, что КНДР 7 апреля перестала отвечать на попытки южнокорейской стороны провести ежедневный созвон по межкорейским каналам связи, включая военную линию и линию министерства объединения. Как сообщали военные Южной Кореи, две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но Северная Корея не отвечает на звонки уже пятый день.
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В миреКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровКим Чен ЫнЮжная КореяСША
 
 
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