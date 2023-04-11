https://ria.ru/20230411/kiberprestupleniya-1864628555.html
ChatGPT могут использовать для киберпреступлений, считает эксперт
ChatGPT могут использовать для киберпреступлений, считает эксперт - РИА Новости, 11.04.2023
ChatGPT могут использовать для киберпреступлений, считает эксперт
Бот ChatGPT может быть использован для совершения киберпреступлений, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, сообщил РИА Новости помощник по... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:46
2023-04-11T22:46
2023-04-11T22:46
технологии
илон маск
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр – РИА Новости. Бот ChatGPT может быть использован для совершения киберпреступлений, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, сообщил РИА Новости помощник по кибербезопасности Минюста Аргентины Густаво Сайн. Он отметил, что ChatGPT вызвал фурор в Аргентине из-за сложности ответов, которые он дает, и за их определенный реализм. В отличие от других чат-ботов, ChatGPT оснащен мощным алгоритмом искусственного интеллекта, который собирает информацию со всей сети и почти мгновенно составляет достаточно правдоподобный ответ. "Проблема состоит в вере в достоверность ответов, полученных как будто от оракула, который все знает, хотя все мы хорошо знаем, что в интернете есть как правдивая, так и ложная информация", - отмечает эксперт. "Проблема ChatGPT в том, что он может дать информацию о том, как создать вредоносный код, программу, вирус, как реализовать фишинговую компанию от имени банка или организации – информацию, которую до этого было возможным найти только в Dark Web, что требует отдельного поисковика. Это должно быть рассмотрено компанией OpenIA, поскольку различные ответы могут служить для совершения определенных киберпреступлений", - отметил Сайн. ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
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технологии, илон маск, аргентина
Технологии, Илон Маск, Аргентина
ChatGPT могут использовать для киберпреступлений, считает эксперт
Эксперт Сайн: ChatGPT могут использовать для совершения киберпреступлений
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр – РИА Новости. Бот ChatGPT может быть использован для совершения киберпреступлений, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, сообщил РИА Новости помощник по кибербезопасности Минюста Аргентины Густаво Сайн.
Он отметил, что ChatGPT вызвал фурор в Аргентине из-за сложности ответов, которые он дает, и за их определенный реализм. В отличие от других чат-ботов, ChatGPT оснащен мощным алгоритмом искусственного интеллекта, который собирает информацию со всей сети и почти мгновенно составляет достаточно правдоподобный ответ.
"Проблема состоит в вере в достоверность ответов, полученных как будто от оракула, который все знает, хотя все мы хорошо знаем, что в интернете есть как правдивая, так и ложная информация", - отмечает эксперт.
"Проблема ChatGPT в том, что он может дать информацию о том, как создать вредоносный код, программу, вирус, как реализовать фишинговую компанию от имени банка или организации – информацию, которую до этого было возможным найти только в Dark Web, что требует отдельного поисковика. Это должно быть рассмотрено компанией OpenIA, поскольку различные ответы могут служить для совершения определенных киберпреступлений", - отметил Сайн.
ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google
. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск
.
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