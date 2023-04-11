https://ria.ru/20230411/khotsenko-1864504989.html
Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи
Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 11.04.2023
Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко передал в районы региона 27 новых "скорых" и мобильных медицинских комплексов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:28
2023-04-11T14:28
2023-04-11T14:28
общество
омская область
виталий хоценко
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко передал в районы региона 27 новых "скорых" и мобильных медицинских комплексов, рассказали в пресс-службе областного правительства. Пять автомобилей "ГАЗ" и семь автомобилей "УАЗ" класса "В" общей стоимостью более 50 миллионов рублей распределены между ЦРБ девяти районов. Также в сельские больницы сегодня отправились 15 передвижных медицинских комплексов общей стоимостью 114 миллионов рублей. Все они оснащены медицинским оборудованием по стандарту фельдшерско-акушерского пункта. Два ФАПа на базе автобусов повышенной проходимости оборудованы флюорографами для проведения рентгеновских обследований органов грудной клетки. "Парк автомобилей скорой медицинской помощи уже обновлён более чем на 80%. И сегодня вручаем очередные 27 машин - 12 автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов, которые поступят в наши районы и найдут там необходимое применение. Нередко бывает, что жителям наших сёл, деревень приходится выезжать в районный центр, а иногда и в областную столицу для того, чтобы получить те или иные виды медицинской помощи, исследований, диагностики. Поэтому новая техника – большое подспорье, и мы будем продолжать её обновлять. Сегодня вручаем ключи от новых автомобилей, надеемся техника прослужит долго", - сказал Виталий Хоценко. Уже больше половины районных больниц Омской области обеспечены передвижными медицинскими центрами здоровья на колёсах. Это позволяет максимально приблизить медицинскую помощь к удаленным населенным пунктам. Они оснащены всем необходимым для медицинского осмотра и предоставления медицинской помощи. "Понятно, что мы меняем технику, но она изнашивается. Предстоит ещё много работать: нужны санитарные автомобили, нужны передвижные ФАПы. Работу эту будем продолжать и в целом заниматься модернизацией системы здравоохранения нашего региона", - уточнил Виталий Хоценко.
https://ria.ru/20230410/ministerstvo-1864214291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, виталий хоценко, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Общество, Омская область, Виталий Хоценко, Группа ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи
Врио губернатора Хоценко передал в районы Омской области 27 новых машин скорой помощи
ОМСК, 11 апр - РИА Новости.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко передал в районы региона 27 новых "скорых" и мобильных медицинских комплексов, рассказали в пресс-службе
областного правительства.
Пять автомобилей "ГАЗ
" и семь автомобилей "УАЗ
" класса "В" общей стоимостью более 50 миллионов рублей распределены между ЦРБ девяти районов. Также в сельские больницы сегодня отправились 15 передвижных медицинских комплексов общей стоимостью 114 миллионов рублей. Все они оснащены медицинским оборудованием по стандарту фельдшерско-акушерского пункта. Два ФАПа на базе автобусов повышенной проходимости оборудованы флюорографами для проведения рентгеновских обследований органов грудной клетки.
"Парк автомобилей скорой медицинской помощи уже обновлён более чем на 80%. И сегодня вручаем очередные 27 машин - 12 автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов, которые поступят в наши районы и найдут там необходимое применение. Нередко бывает, что жителям наших сёл, деревень приходится выезжать в районный центр, а иногда и в областную столицу для того, чтобы получить те или иные виды медицинской помощи, исследований, диагностики. Поэтому новая техника – большое подспорье, и мы будем продолжать её обновлять. Сегодня вручаем ключи от новых автомобилей, надеемся техника прослужит долго", - сказал Виталий Хоценко.
Уже больше половины районных больниц Омской области обеспечены передвижными медицинскими центрами здоровья на колёсах. Это позволяет максимально приблизить медицинскую помощь к удаленным населенным пунктам. Они оснащены всем необходимым для медицинского осмотра и предоставления медицинской помощи.
"Понятно, что мы меняем технику, но она изнашивается. Предстоит ещё много работать: нужны санитарные автомобили, нужны передвижные ФАПы. Работу эту будем продолжать и в целом заниматься модернизацией системы здравоохранения нашего региона", - уточнил Виталий Хоценко.
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