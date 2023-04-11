https://ria.ru/20230411/khotsenko-1864504989.html

Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи

Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 11.04.2023

Хоценко передал в районы Омской области 27 новых автомобилей скорой помощи

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко передал в районы региона 27 новых "скорых" и мобильных медицинских комплексов, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:28

2023-04-11T14:28

2023-04-11T14:28

общество

омская область

виталий хоценко

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко передал в районы региона 27 новых "скорых" и мобильных медицинских комплексов, рассказали в пресс-службе областного правительства. Пять автомобилей "ГАЗ" и семь автомобилей "УАЗ" класса "В" общей стоимостью более 50 миллионов рублей распределены между ЦРБ девяти районов. Также в сельские больницы сегодня отправились 15 передвижных медицинских комплексов общей стоимостью 114 миллионов рублей. Все они оснащены медицинским оборудованием по стандарту фельдшерско-акушерского пункта. Два ФАПа на базе автобусов повышенной проходимости оборудованы флюорографами для проведения рентгеновских обследований органов грудной клетки. "Парк автомобилей скорой медицинской помощи уже обновлён более чем на 80%. И сегодня вручаем очередные 27 машин - 12 автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов, которые поступят в наши районы и найдут там необходимое применение.​ Нередко бывает, что жителям наших сёл, деревень приходится выезжать в районный центр, а иногда и в областную столицу для того, чтобы получить те или иные виды медицинской помощи, исследований, диагностики. Поэтому новая техника – большое подспорье, и мы будем продолжать её обновлять. Сегодня вручаем ключи от новых автомобилей, надеемся техника прослужит долго", - сказал Виталий Хоценко. Уже больше половины районных больниц Омской области обеспечены передвижными медицинскими центрами здоровья на колёсах. Это позволяет максимально приблизить медицинскую помощь к удаленным населенным пунктам. Они оснащены всем необходимым для медицинского осмотра и предоставления медицинской помощи. "Понятно, что мы меняем технику, но она изнашивается. Предстоит ещё много работать: нужны санитарные автомобили, нужны передвижные ФАПы. Работу эту будем продолжать и в целом заниматься модернизацией системы здравоохранения нашего региона", - уточнил Виталий Хоценко.

https://ria.ru/20230410/ministerstvo-1864214291.html

омская область

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общество, омская область, виталий хоценко, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)