https://ria.ru/20230411/izbienie-1864422082.html

На Украине избили епископа канонической УПЦ

На Украине избили епископа канонической УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023

На Украине избили епископа канонической УПЦ

Накануне вечером в Черновцах неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука), сообщила каноническая Украинская православная... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:12

2023-04-11T11:12

2023-04-11T13:17

религия

ситуация вокруг упц

украина

ивано-франковск

россия

вооруженные силы украины

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Накануне вечером в Черновцах неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука), сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).Приехавшая на место полиция не стала арестовывать нападавшего и проверять его на состояние опьянения.Союз православных журналистов опубликовал в своем телеграм-канале видео нападения: злоумышленник наносит епископу и сопровождающим его людям несколько ударов, священнослужитель при этом падает на землю. На намерение вызвать полицию он реагирует вызывающе: "Давай, звони".В конце марта сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске. Они вошли через боковые двери, открыли центральный вход и вытолкали прихожан. Также рейдеры применили слезоточивый газ. Полиция в происходящее не вмешивалась.В УПЦ сообщили, что после нападения пришлось госпитализировать секретаря Ивано-Франковской епархии протоиерея Василия Романюка.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230410/raskolniki-1864277723.html

https://ria.ru/20230410/sobor-1864182648.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация вокруг упц, украина, ивано-франковск, россия, вооруженные силы украины, православная церковь украины (пцу)