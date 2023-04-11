На Украине избили епископа канонической УПЦ
На Украине избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической УПЦ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Накануне вечером в Черновцах неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука), сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
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"Вчера возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой. Есть основания полагать, что нападение на епископа было умышленное", — говорится в публикации.
Приехавшая на место полиция не стала арестовывать нападавшего и проверять его на состояние опьянения.
Союз православных журналистов опубликовал в своем телеграм-канале видео нападения: злоумышленник наносит епископу и сопровождающим его людям несколько ударов, священнослужитель при этом падает на землю. На намерение вызвать полицию он реагирует вызывающе: "Давай, звони".
В конце марта сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске. Они вошли через боковые двери, открыли центральный вход и вытолкали прихожан. Также рейдеры применили слезоточивый газ. Полиция в происходящее не вмешивалась.
В УПЦ сообщили, что после нападения пришлось госпитализировать секретаря Ивано-Франковской епархии протоиерея Василия Романюка.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".