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На Украине избили епископа канонической УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
11:12 11.04.2023 (обновлено: 13:17 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/izbienie-1864422082.html
На Украине избили епископа канонической УПЦ
На Украине избили епископа канонической УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023
На Украине избили епископа канонической УПЦ
Накануне вечером в Черновцах неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука), сообщила каноническая Украинская православная... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:12
2023-04-11T13:17
религия
ситуация вокруг упц
украина
ивано-франковск
россия
вооруженные силы украины
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Накануне вечером в Черновцах неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука), сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).Приехавшая на место полиция не стала арестовывать нападавшего и проверять его на состояние опьянения.Союз православных журналистов опубликовал в своем телеграм-канале видео нападения: злоумышленник наносит епископу и сопровождающим его людям несколько ударов, священнослужитель при этом падает на землю. На намерение вызвать полицию он реагирует вызывающе: "Давай, звони".В конце марта сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске. Они вошли через боковые двери, открыли центральный вход и вытолкали прихожан. Также рейдеры применили слезоточивый газ. Полиция в происходящее не вмешивалась.В УПЦ сообщили, что после нападения пришлось госпитализировать секретаря Ивано-Франковской епархии протоиерея Василия Романюка.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230410/raskolniki-1864277723.html
https://ria.ru/20230410/sobor-1864182648.html
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ивано-франковск
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ситуация вокруг упц, украина, ивано-франковск, россия, вооруженные силы украины, православная церковь украины (пцу)
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Ивано-Франковск, Россия, Вооруженные силы Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ)
На Украине избили епископа канонической УПЦ

На Украине избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Накануне вечером в Черновцах неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука), сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
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"Вчера возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой. Есть основания полагать, что нападение на епископа было умышленное", — говорится в публикации.
Приехавшая на место полиция не стала арестовывать нападавшего и проверять его на состояние опьянения.
Союз православных журналистов опубликовал в своем телеграм-канале видео нападения: злоумышленник наносит епископу и сопровождающим его людям несколько ударов, священнослужитель при этом падает на землю. На намерение вызвать полицию он реагирует вызывающе: "Давай, звони".
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В украинском Переяславе раскольники попытались захватить два храма УПЦ
10 апреля, 15:36
В конце марта сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске. Они вошли через боковые двери, открыли центральный вход и вытолкали прихожан. Также рейдеры применили слезоточивый газ. Полиция в происходящее не вмешивалась.
В УПЦ сообщили, что после нападения пришлось госпитализировать секретаря Ивано-Франковской епархии протоиерея Василия Романюка.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
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РелигияСитуация вокруг УПЦУкраинаИвано-ФранковскРоссияВооруженные силы УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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