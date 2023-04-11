Рейтинг@Mail.ru
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 11.04.2023 (обновлено: 15:19 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/italiya-1864526296.html
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений - РИА Новости, 11.04.2023
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений
Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:18
2023-04-11T15:19
в мире
россия
рим
италия
сергей разов
владимир путин
алексей парамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147966/53/1479665377_0:180:2346:1500_1920x0_80_0_0_b9ab196bd0718d28d77d7c4ade8f79dc.jpg
РИМ, 11 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos посол РФ в Риме Сергей Разов, выразив надежду на временный характер этого явления в историческом плане. "Я хоть и освобожденный от должности посол, но выражусь дипломатично", - заявил Разов. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Отвечая на обвинения об "ухудшении отношений между Римом и Москвой" и роли "ястреба" в этом процессе, Разов удивился "скудным орнитологическим познаниям критиков – в их представлении – либо голубь, либо ястреб". "Как, по-вашему, должен был бы действовать посол, когда на страницах одной из ведущих газет Италии публикуется авторская статья, где совершенно серьезно обсуждается возможность и целесообразность физического устранения президента страны, полномочным представителем которого он является?" - сказал он, говоря о публикации в La Stampa в марте прошлого года. Разов тогда подал иск в прокуратуру. В начале июня суд Турина направил расследование в архив. Также российский дипломат напомнил о публикациях аналогичного характера, в частности, о недавней "откровенно русофобской статье" в Corriere della Sera, "где руководство России объявляется "фашистским режимом", а народ России – ни много ни мало "фашистской нацией". "Я горячий сторонник свободы слова и печати. Только в моем представлении эта свобода предполагает и ответственность за сказанное и напечатанное. Некоторые же, похоже, ценят только собственную свободу выражений, а на других спешат навесить ярлыки. А впрочем, ястреб так ястреб. Достойная птица", - сказал Разов.
https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html
https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html
россия
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147966/53/1479665377_0:0:2208:1656_1920x0_80_0_0_8aea31aee44af7b47d32f6c4eae5b6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, рим, италия, сергей разов, владимир путин, алексей парамонов
В мире, Россия, Рим, Италия, Сергей Разов, Владимир Путин, Алексей Парамонов
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений

Посол Разов: отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos посол РФ в Риме Сергей Разов, выразив надежду на временный характер этого явления в историческом плане.
"Я хоть и освобожденный от должности посол, но выражусь дипломатично", - заявил Разов.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России
29 января, 14:25
В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова.
«
"Отношения, к сожалению, далеки от нормальных. Диалог на высшем и высоком уровнях прекращен. Многие эффективно работавшие механизмы консультаций и взаимодействия заморожены. Санкции оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономическое, инвестиционное, финансовое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Очень надеюсь, что это явление по историческим меркам временное. Не устаю повторять, что кризисы приходят и уходят, а интересы остаются. Абсолютно уверен, что ключевые интересы у российского и итальянского народов созвучны. Об этом свидетельствуют столетия взаимных симпатий, сотрудничества и взаимоподдержки", - сказал дипломат.
Отвечая на обвинения об "ухудшении отношений между Римом и Москвой" и роли "ястреба" в этом процессе, Разов удивился "скудным орнитологическим познаниям критиков – в их представлении – либо голубь, либо ястреб".
"Как, по-вашему, должен был бы действовать посол, когда на страницах одной из ведущих газет Италии публикуется авторская статья, где совершенно серьезно обсуждается возможность и целесообразность физического устранения президента страны, полномочным представителем которого он является?" - сказал он, говоря о публикации в La Stampa в марте прошлого года.
Разов тогда подал иск в прокуратуру. В начале июня суд Турина направил расследование в архив.
Также российский дипломат напомнил о публикациях аналогичного характера, в частности, о недавней "откровенно русофобской статье" в Corriere della Sera, "где руководство России объявляется "фашистским режимом", а народ России – ни много ни мало "фашистской нацией".
"Я горячий сторонник свободы слова и печати. Только в моем представлении эта свобода предполагает и ответственность за сказанное и напечатанное. Некоторые же, похоже, ценят только собственную свободу выражений, а на других спешат навесить ярлыки. А впрочем, ястреб так ястреб. Достойная птица", - сказал Разов.
Сенатор Марко Рубио выступает на митинге в Западном Майами - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В США предложили решение по Украине. Европа пришла в ужас
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияРимИталияСергей РазовВладимир ПутинАлексей Парамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала