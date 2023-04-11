https://ria.ru/20230411/italiya-1864526296.html

Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений

Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений - РИА Новости, 11.04.2023

Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений

Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:18

2023-04-11T15:18

2023-04-11T15:19

в мире

россия

рим

италия

сергей разов

владимир путин

алексей парамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147966/53/1479665377_0:180:2346:1500_1920x0_80_0_0_b9ab196bd0718d28d77d7c4ade8f79dc.jpg

РИМ, 11 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos посол РФ в Риме Сергей Разов, выразив надежду на временный характер этого явления в историческом плане. "Я хоть и освобожденный от должности посол, но выражусь дипломатично", - заявил Разов. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Отвечая на обвинения об "ухудшении отношений между Римом и Москвой" и роли "ястреба" в этом процессе, Разов удивился "скудным орнитологическим познаниям критиков – в их представлении – либо голубь, либо ястреб". "Как, по-вашему, должен был бы действовать посол, когда на страницах одной из ведущих газет Италии публикуется авторская статья, где совершенно серьезно обсуждается возможность и целесообразность физического устранения президента страны, полномочным представителем которого он является?" - сказал он, говоря о публикации в La Stampa в марте прошлого года. Разов тогда подал иск в прокуратуру. В начале июня суд Турина направил расследование в архив. Также российский дипломат напомнил о публикациях аналогичного характера, в частности, о недавней "откровенно русофобской статье" в Corriere della Sera, "где руководство России объявляется "фашистским режимом", а народ России – ни много ни мало "фашистской нацией". "Я горячий сторонник свободы слова и печати. Только в моем представлении эта свобода предполагает и ответственность за сказанное и напечатанное. Некоторые же, похоже, ценят только собственную свободу выражений, а на других спешат навесить ярлыки. А впрочем, ястреб так ястреб. Достойная птица", - сказал Разов.

https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

россия

рим

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, рим, италия, сергей разов, владимир путин, алексей парамонов