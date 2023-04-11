https://ria.ru/20230411/italiya-1864526296.html
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений - РИА Новости, 11.04.2023
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений
Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:18
2023-04-11T15:18
2023-04-11T15:19
в мире
россия
рим
италия
сергей разов
владимир путин
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РИМ, 11 апр – РИА Новости. Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos посол РФ в Риме Сергей Разов, выразив надежду на временный характер этого явления в историческом плане. "Я хоть и освобожденный от должности посол, но выражусь дипломатично", - заявил Разов. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова. Отвечая на обвинения об "ухудшении отношений между Римом и Москвой" и роли "ястреба" в этом процессе, Разов удивился "скудным орнитологическим познаниям критиков – в их представлении – либо голубь, либо ястреб". "Как, по-вашему, должен был бы действовать посол, когда на страницах одной из ведущих газет Италии публикуется авторская статья, где совершенно серьезно обсуждается возможность и целесообразность физического устранения президента страны, полномочным представителем которого он является?" - сказал он, говоря о публикации в La Stampa в марте прошлого года. Разов тогда подал иск в прокуратуру. В начале июня суд Турина направил расследование в архив. Также российский дипломат напомнил о публикациях аналогичного характера, в частности, о недавней "откровенно русофобской статье" в Corriere della Sera, "где руководство России объявляется "фашистским режимом", а народ России – ни много ни мало "фашистской нацией". "Я горячий сторонник свободы слова и печати. Только в моем представлении эта свобода предполагает и ответственность за сказанное и напечатанное. Некоторые же, похоже, ценят только собственную свободу выражений, а на других спешат навесить ярлыки. А впрочем, ястреб так ястреб. Достойная птица", - сказал Разов.
https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html
https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, россия, рим, италия, сергей разов, владимир путин, алексей парамонов
В мире, Россия, Рим, Италия, Сергей Разов, Владимир Путин, Алексей Парамонов
Посол в Риме рассказал о состоянии российско-итальянских отношений
Посол Разов: отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных
РИМ, 11 апр – РИА Новости.
Отношения между Россией и Италией в настоящий момент далеки от нормальных, многие механизмы взаимодействия заморожены, заявил в интервью агентству Adnkronos
посол РФ в Риме Сергей Разов, выразив надежду на временный характер этого явления в историческом плане.
"Я хоть и освобожденный от должности посол, но выражусь дипломатично", - заявил Разов.
Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России
В начале апреля президент России Владимир Путин
освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино
и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова
.
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"Отношения, к сожалению, далеки от нормальных. Диалог на высшем и высоком уровнях прекращен. Многие эффективно работавшие механизмы консультаций и взаимодействия заморожены. Санкции оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономическое, инвестиционное, финансовое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Очень надеюсь, что это явление по историческим меркам временное. Не устаю повторять, что кризисы приходят и уходят, а интересы остаются. Абсолютно уверен, что ключевые интересы у российского и итальянского народов созвучны. Об этом свидетельствуют столетия взаимных симпатий, сотрудничества и взаимоподдержки", - сказал дипломат.
Отвечая на обвинения об "ухудшении отношений между Римом и Москвой" и роли "ястреба" в этом процессе, Разов удивился "скудным орнитологическим познаниям критиков – в их представлении – либо голубь, либо ястреб".
"Как, по-вашему, должен был бы действовать посол, когда на страницах одной из ведущих газет Италии публикуется авторская статья, где совершенно серьезно обсуждается возможность и целесообразность физического устранения президента страны, полномочным представителем которого он является?" - сказал он, говоря о публикации в La Stampa в марте прошлого года.
Разов тогда подал иск в прокуратуру. В начале июня суд Турина
направил расследование в архив.
Также российский дипломат напомнил о публикациях аналогичного характера, в частности, о недавней "откровенно русофобской статье" в Corriere della Sera, "где руководство России объявляется "фашистским режимом", а народ России – ни много ни мало "фашистской нацией".
"Я горячий сторонник свободы слова и печати. Только в моем представлении эта свобода предполагает и ответственность за сказанное и напечатанное. Некоторые же, похоже, ценят только собственную свободу выражений, а на других спешат навесить ярлыки. А впрочем, ястреб так ястреб. Достойная птица", - сказал Разов.
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