https://ria.ru/20230411/institut-1864381962.html

Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией

Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией - РИА Новости, 11.04.2023

Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией

Научно-исследовательский институт промышленных технологий китайской провинции Цзянсу имеет опыт сотрудничества с Россией на академическом уровне и готов... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:33

2023-04-11T08:33

2023-04-11T08:33

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НАНКИН (Китай), 11 апр – РИА Новости. Научно-исследовательский институт промышленных технологий китайской провинции Цзянсу имеет опыт сотрудничества с Россией на академическом уровне и готов рассмотреть сотрудничество по практическим проектам, заявил во вторник заместитель генерального директора отдела зарубежных связей института Лян Ван. "Наше сотрудничество с Россией началось рано. Как-то давно у нас были некоторые обмены, в основном на академическом уровне и в области исследований технологий. Но сейчас наше международное сотрудничество осуществляется на уровне практических проектов", - сказал Лян Ван, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что исследовательский институт заинтересован в такого рода сотрудничестве с Россией. "В основном мы заинтересованы в проектах "зеленой экономики", это связано с нашим стремлением достичь целей устойчивого развития ООН", - пояснил Лян Ван. По его словам, главной проблемой при осуществлении сотрудничества с другими странами, не важно, будь то Россия или США, является то, что их исследовательский институт является лишь своего рода платформой для осуществления высокотехнологичных проектов, но еще не так много компаний в провинции Цзянсу по разным причинам готовы к международному сотрудничеству. "Уверен, что в дальнейшем таких компаний будет больше", - подчеркнул он. Научно-исследовательский институт промышленных технологий провинции Цзянсу (JITRI) был основан в 2013 году. К настоящему моменту на его базе создано 72 научно-исследовательских института в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, новые материалы, оборудование, медицина, экология. На данный момент компания предоставила услуги в области исследований и разработок более чем 20 000 предприятиям.

https://ria.ru/20230410/delo-1864136426.html

https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, цзянсу, оон, технологии