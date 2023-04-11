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Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией - РИА Новости, 11.04.2023
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08:33 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/institut-1864381962.html
Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией
Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией - РИА Новости, 11.04.2023
Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией
Научно-исследовательский институт промышленных технологий китайской провинции Цзянсу имеет опыт сотрудничества с Россией на академическом уровне и готов... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:33
2023-04-11T08:33
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НАНКИН (Китай), 11 апр – РИА Новости. Научно-исследовательский институт промышленных технологий китайской провинции Цзянсу имеет опыт сотрудничества с Россией на академическом уровне и готов рассмотреть сотрудничество по практическим проектам, заявил во вторник заместитель генерального директора отдела зарубежных связей института Лян Ван. "Наше сотрудничество с Россией началось рано. Как-то давно у нас были некоторые обмены, в основном на академическом уровне и в области исследований технологий. Но сейчас наше международное сотрудничество осуществляется на уровне практических проектов", - сказал Лян Ван, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что исследовательский институт заинтересован в такого рода сотрудничестве с Россией. "В основном мы заинтересованы в проектах "зеленой экономики", это связано с нашим стремлением достичь целей устойчивого развития ООН", - пояснил Лян Ван. По его словам, главной проблемой при осуществлении сотрудничества с другими странами, не важно, будь то Россия или США, является то, что их исследовательский институт является лишь своего рода платформой для осуществления высокотехнологичных проектов, но еще не так много компаний в провинции Цзянсу по разным причинам готовы к международному сотрудничеству. "Уверен, что в дальнейшем таких компаний будет больше", - подчеркнул он. Научно-исследовательский институт промышленных технологий провинции Цзянсу (JITRI) был основан в 2013 году. К настоящему моменту на его базе создано 72 научно-исследовательских института в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, новые материалы, оборудование, медицина, экология. На данный момент компания предоставила услуги в области исследований и разработок более чем 20 000 предприятиям.
https://ria.ru/20230410/delo-1864136426.html
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россия, китай, цзянсу, оон, технологии
Россия, Китай, Цзянсу, ООН, Технологии
Исследовательский институт Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией

Исследовательский институт промышленности Цзянсу заинтересовался сотрудничеством с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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НАНКИН (Китай), 11 апр – РИА Новости. Научно-исследовательский институт промышленных технологий китайской провинции Цзянсу имеет опыт сотрудничества с Россией на академическом уровне и готов рассмотреть сотрудничество по практическим проектам, заявил во вторник заместитель генерального директора отдела зарубежных связей института Лян Ван.
"Наше сотрудничество с Россией началось рано. Как-то давно у нас были некоторые обмены, в основном на академическом уровне и в области исследований технологий. Но сейчас наше международное сотрудничество осуществляется на уровне практических проектов", - сказал Лян Ван, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Он отметил, что исследовательский институт заинтересован в такого рода сотрудничестве с Россией.
"В основном мы заинтересованы в проектах "зеленой экономики", это связано с нашим стремлением достичь целей устойчивого развития ООН", - пояснил Лян Ван.
По его словам, главной проблемой при осуществлении сотрудничества с другими странами, не важно, будь то Россия или США, является то, что их исследовательский институт является лишь своего рода платформой для осуществления высокотехнологичных проектов, но еще не так много компаний в провинции Цзянсу по разным причинам готовы к международному сотрудничеству.
"Уверен, что в дальнейшем таких компаний будет больше", - подчеркнул он.
Научно-исследовательский институт промышленных технологий провинции Цзянсу (JITRI) был основан в 2013 году. К настоящему моменту на его базе создано 72 научно-исследовательских института в таких областях, как информационные и коммуникационные технологии, новые материалы, оборудование, медицина, экология. На данный момент компания предоставила услуги в области исследований и разработок более чем 20 000 предприятиям.
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