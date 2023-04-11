https://ria.ru/20230411/goszakaz-1864516152.html

Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу

Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу

Минобороны РФ готово активно помогать в решении проблемных вопросов гособоронзаказа в цепочках кооперации, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:50

2023-04-11T14:50

2023-04-11T14:50

безопасность

россия

сергей шойгу

тульская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны РФ готово активно помогать в решении проблемных вопросов гособоронзаказа в цепочках кооперации, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области. "Министр обороны РФ обратил внимание руководителей предприятия, что при возникновении проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно включаться в работу для их оперативного разрешения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230410/peregovory-1864204805.html

россия

тульская область

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безопасность, россия, сергей шойгу, тульская область