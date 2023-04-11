Рейтинг@Mail.ru
Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/goszakaz-1864516152.html
Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу
Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу
Минобороны РФ готово активно помогать в решении проблемных вопросов гособоронзаказа в цепочках кооперации, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:50
2023-04-11T14:50
безопасность
россия
сергей шойгу
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845453218_0:13:3105:1760_1920x0_80_0_0_9016dbc69cb6ebc8ec136d260c0bada0.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны РФ готово активно помогать в решении проблемных вопросов гособоронзаказа в цепочках кооперации, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области. "Министр обороны РФ обратил внимание руководителей предприятия, что при возникновении проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно включаться в работу для их оперативного разрешения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230410/peregovory-1864204805.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855870388_0:0:2924:2193_1920x0_80_0_0_086b05470f5053bcfd98a0bfc99d9c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, тульская область
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Тульская область
Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа, заявил Шойгу

Шойгу: Минобороны готово помогать в решении проблем гособоронзаказа в цепочках кооперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны РФ готово активно помогать в решении проблемных вопросов гособоронзаказа в цепочках кооперации, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
Он проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области.
"Министр обороны РФ обратил внимание руководителей предприятия, что при возникновении проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно включаться в работу для их оперативного разрешения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Расслабляться не следует: Лукашенко поблагодарил Шойгу за присутствие российских военных в Белоруссии
Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории
10 апреля, 12:19
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала