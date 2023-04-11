https://ria.ru/20230411/gosoboronzakaz-1864512583.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области - РИА Новости, 11.04.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:43
2023-04-11T14:43
2023-04-11T14:48
безопасность
тульская область
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева" и ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", - говорится в релизе. Руководители предприятий доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, россия, сергей шойгу
Безопасность, Тульская область, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
Министр Шойгу посетил заводы оборонно-промышленного комплекса в Тульской области
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева" и ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", - говорится в релизе.
Руководители предприятий доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.