https://ria.ru/20230411/gosoboronzakaz-1864512583.html

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области - РИА Новости, 11.04.2023

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:43

2023-04-11T14:43

2023-04-11T14:48

безопасность

тульская область

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева" и ПАО "Императорский Тульский оружейный завод", - говорится в релизе. Руководители предприятий доложили Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Главе Минобороны продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, тульская область, россия, сергей шойгу