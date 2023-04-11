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Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене - РИА Новости, 11.04.2023
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14:07 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864494617.html
Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене
Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене - РИА Новости, 11.04.2023
Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене
Россиянин, задержанный на Сахалине по подозрению в государственной измене, намеревался через Москву отправиться за границу, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:07
2023-04-11T14:07
сахалин
фсб
вооруженные силы украины
украина
москва
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Россиянин, задержанный на Сахалине по подозрению в государственной измене, намеревался через Москву отправиться за границу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Как сообщало ранее во вторник пограничное управления ФСБ России по региону, островитянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны и вступить в ряды киевских войск. "Подозреваемый в госизмене намеревался покинуть Сахалин рейсовым самолетом, вылетев в Москву, чтобы оттуда через зарубежную страну добраться до Украины для вступления в ВСУ. Сопротивления при задержании он не оказал: у него просто не было такого шанса", - заявил источник, не уточняя другие детали. По его словам, подозреваемого задержали "в одном из районов Южно-Сахалинска ближе к обеду".
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сахалин
украина
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сахалин, фсб, вооруженные силы украины, украина, москва, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Сахалин, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Украина, Москва, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене

Подозреваемый в госизмене житель Сахалина хотел уехать из России через Москву

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Россиянин, задержанный на Сахалине по подозрению в государственной измене, намеревался через Москву отправиться за границу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщало ранее во вторник пограничное управления ФСБ России по региону, островитянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны и вступить в ряды киевских войск.
"Подозреваемый в госизмене намеревался покинуть Сахалин рейсовым самолетом, вылетев в Москву, чтобы оттуда через зарубежную страну добраться до Украины для вступления в ВСУ. Сопротивления при задержании он не оказал: у него просто не было такого шанса", - заявил источник, не уточняя другие детали.
По его словам, подозреваемого задержали "в одном из районов Южно-Сахалинска ближе к обеду".
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СахалинФСБВооруженные силы УкраиныУкраинаМоскваПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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