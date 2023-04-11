https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864494617.html

Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене

Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене - РИА Новости, 11.04.2023

Источник рассказал подробности о жителе Сахалина, подозреваемом в госизмене

Россиянин, задержанный на Сахалине по подозрению в государственной измене, намеревался через Москву отправиться за границу, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:07

2023-04-11T14:07

2023-04-11T14:07

сахалин

фсб

вооруженные силы украины

украина

москва

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Россиянин, задержанный на Сахалине по подозрению в государственной измене, намеревался через Москву отправиться за границу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Как сообщало ранее во вторник пограничное управления ФСБ России по региону, островитянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны и вступить в ряды киевских войск. "Подозреваемый в госизмене намеревался покинуть Сахалин рейсовым самолетом, вылетев в Москву, чтобы оттуда через зарубежную страну добраться до Украины для вступления в ВСУ. Сопротивления при задержании он не оказал: у него просто не было такого шанса", - заявил источник, не уточняя другие детали. По его словам, подозреваемого задержали "в одном из районов Южно-Сахалинска ближе к обеду".

https://ria.ru/20230331/prigovor-1862129429.html

сахалин

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сахалин, фсб, вооруженные силы украины, украина, москва, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)