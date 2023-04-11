https://ria.ru/20230411/goneniya-1864502629.html

В РПЦ прокомментировали реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ

В РПЦ прокомментировали реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023

В РПЦ прокомментировали реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ

Игнорируя гонения властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь, госдеп США проявляет "фантастически избирательную неосведомленность", заявил... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:22

2023-04-11T14:22

2023-04-11T14:22

религия

сша

украина

россия

владимир легойда

мария захарова

антониу гутерриш

украинская православная церковь

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Игнорируя гонения властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь, госдеп США проявляет "фантастически избирательную неосведомленность", заявил во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической УПЦ заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что на Западе "не видят, не слышат, не замечают" захват властями и раскольниками Киево-Печерской лавры, гонения на УПЦ и нарушение религиозных свобод на Украине. "Какую фантастически избирательную неосведомленность проявил вчера заместитель официального представителя госдепартамента США. Получается, что в их картине мире совершенно отсутствуют факты практически ежедневных силовых захватов храмов, физического насилия и унижения по отношению к прихожанам и представителям духовенства, попрания всех законов, обысков и обвинений клириков по абсолютно надуманным предлогам. Все в порядке там с правами и свободами. А то, что происходят масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь, и все идет к ее фактическому запрету – это нам, наверное, пригрезилось. Госдеп вкупе с международными организациями про это не в курсе", - написал Легойда в своем телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230411/upts-1864489144.html

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

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