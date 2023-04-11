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Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023
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18:25 11.04.2023 (обновлено: 18:28 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича
Президент США Джо Байден назвал задержание в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича "полностью незаконным". РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:25
2023-04-11T18:28
в мире
россия
сша
эван гершкович
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал задержание в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича "полностью незаконным". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. "Мы ясно даем понять, что происходящее полностью незаконно", - сказал Байден журналистам перед вылетом в Ирландию. Слова президента США приводит пул Белого дома. Байден пояснил, что принятое госдепом решение о признании Гершковича "незаконно удерживаемым" призвано "изменить динамику" ситуации. Байден пообещал в ближайшее время связаться с семьей Гершковича. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения. При этом Песков, комментируя присвоение этого статуса, заявил, что не понимает, что это дает Гершковичу, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864470800.html
https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html
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в мире, россия, сша, эван гершкович, джо байден
В мире, Россия, США, Эван Гершкович, Джо Байден
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича

Байден назвал задержание в России журналиста Гершковича полностью незаконным

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал задержание в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича "полностью незаконным".
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"
Вчера, 13:07
"Мы ясно даем понять, что происходящее полностью незаконно", - сказал Байден журналистам перед вылетом в Ирландию. Слова президента США приводит пул Белого дома. Байден пояснил, что принятое госдепом решение о признании Гершковича "незаконно удерживаемым" призвано "изменить динамику" ситуации. Байден пообещал в ближайшее время связаться с семьей Гершковича.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения. При этом Песков, комментируя присвоение этого статуса, заявил, что не понимает, что это дает Гершковичу, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича
7 апреля, 19:22
 
В миреРоссияСШАЭван ГершковичДжо Байден
 
 
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