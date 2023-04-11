https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html

Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича

Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023

Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден назвал задержание в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича "полностью незаконным". РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:25

2023-04-11T18:25

2023-04-11T18:28

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эван гершкович

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал задержание в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича "полностью незаконным". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. "Мы ясно даем понять, что происходящее полностью незаконно", - сказал Байден журналистам перед вылетом в Ирландию. Слова президента США приводит пул Белого дома. Байден пояснил, что принятое госдепом решение о признании Гершковича "незаконно удерживаемым" призвано "изменить динамику" ситуации. Байден пообещал в ближайшее время связаться с семьей Гершковича. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения. При этом Песков, комментируя присвоение этого статуса, заявил, что не понимает, что это дает Гершковичу, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864470800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, эван гершкович, джо байден