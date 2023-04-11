Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича
Байден назвал задержание в России журналиста Гершковича полностью незаконным
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал задержание в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича "полностью незаконным".
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
"Мы ясно даем понять, что происходящее полностью незаконно", - сказал Байден журналистам перед вылетом в Ирландию. Слова президента США приводит пул Белого дома. Байден пояснил, что принятое госдепом решение о признании Гершковича "незаконно удерживаемым" призвано "изменить динамику" ситуации. Байден пообещал в ближайшее время связаться с семьей Гершковича.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения. При этом Песков, комментируя присвоение этого статуса, заявил, что не понимает, что это дает Гершковичу, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".