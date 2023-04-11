https://ria.ru/20230411/gazprom-1864574972.html
"Газпром" реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций
"Газпром" реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций - РИА Новости, 11.04.2023
"Газпром" реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций
"Газпром межрегионгаз" до 2025 года реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций в рамках региональной программы развития газоснабжения и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:39
2023-04-11T17:39
2023-04-11T17:39
пермский край
дмитрий махонин
газпром межрегионгаз
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ПЕРМЬ, 11 апр – РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" до 2025 года реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) Сергей Густов провели рабочую встречу. Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей, имущественные вопросы, догазификацию и газификацию региона, взаимодействие "Газпром межрегионгаз" с производителями газового оборудования, работающими в Пермском крае. Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на 2021-2025 годы."Программа предусматривает строительство 2,8 тысячи километров газопроводов, создание условий для газификации 34,9 тысячи домовладений и 143 котельных в 210 населенных пунктах Пермского края, техническое перевооружение и реконструкцию 11 газораспределительных станций", – сказал Густов.Как отметил в ходе встречи Махонин, сегодня Пермский край занимает второе место в России по президентской программе догазификации. Регион одним из первых принял на себя повышенные обязательства по доведению газовой трубы к фасадам домов, а не к границам земельных участков. "Задача – расширять газовую сеть и обеспечивать возможность подключения к газу все новых населенных пунктов, в том числе на севере края", – подчеркнул губенатор.Кроме того, по словам Манохина, Пермский край не только крупнейший потребитель газа, но и поставщик технологических решений. Многие предприятия региона производят уникальные технологии для разведки, добычи, переработки и транспортировки газа. "Продукция предприятий Пермского края используется при реализации программ развития газоснабжения и газификации по всей стране. В частности, выпускаемые в регионе системы контроля загазованности позволяют повысить безопасность использования газа", – дополнил Махонин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, газпром межрегионгаз
Пермский край, Дмитрий Махонин, Газпром межрегионгаз
ПЕРМЬ, 11 апр – РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" до 2025 года реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин
и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) Сергей Густов провели рабочую встречу. Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей, имущественные вопросы, догазификацию и газификацию региона, взаимодействие "Газпром межрегионгаз" с производителями газового оборудования, работающими в Пермском крае. Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на 2021-2025 годы.
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"Программа предусматривает строительство 2,8 тысячи километров газопроводов, создание условий для газификации 34,9 тысячи домовладений и 143 котельных в 210 населенных пунктах Пермского края, техническое перевооружение и реконструкцию 11 газораспределительных станций", – сказал Густов.
Как отметил в ходе встречи Махонин, сегодня Пермский край занимает второе место в России
по президентской программе догазификации. Регион одним из первых принял на себя повышенные обязательства по доведению газовой трубы к фасадам домов, а не к границам земельных участков. "Задача – расширять газовую сеть и обеспечивать возможность подключения к газу все новых населенных пунктов, в том числе на севере края", – подчеркнул губенатор.
Кроме того, по словам Манохина, Пермский край не только крупнейший потребитель газа, но и поставщик технологических решений. Многие предприятия региона производят уникальные технологии для разведки, добычи, переработки и транспортировки газа. "Продукция предприятий Пермского края используется при реализации программ развития газоснабжения и газификации по всей стране. В частности, выпускаемые в регионе системы контроля загазованности позволяют повысить безопасность использования газа", – дополнил Махонин.