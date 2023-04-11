https://ria.ru/20230411/gazprom-1864574972.html

"Газпром" реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций

"Газпром" реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций - РИА Новости, 11.04.2023

"Газпром" реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций

"Газпром межрегионгаз" до 2025 года реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций в рамках региональной программы развития газоснабжения и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:39

2023-04-11T17:39

2023-04-11T17:39

пермский край

дмитрий махонин

газпром межрегионгаз

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ПЕРМЬ, 11 апр – РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" до 2025 года реконструирует в Пермском крае 11 газораспределительных станций в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" (Единый оператор газификации) Сергей Густов провели рабочую встречу. Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей, имущественные вопросы, догазификацию и газификацию региона, взаимодействие "Газпром межрегионгаз" с производителями газового оборудования, работающими в Пермском крае. Особое внимание было уделено реализации программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на 2021-2025 годы."Программа предусматривает строительство 2,8 тысячи километров газопроводов, создание условий для газификации 34,9 тысячи домовладений и 143 котельных в 210 населенных пунктах Пермского края, техническое перевооружение и реконструкцию 11 газораспределительных станций", – сказал Густов.Как отметил в ходе встречи Махонин, сегодня Пермский край занимает второе место в России по президентской программе догазификации. Регион одним из первых принял на себя повышенные обязательства по доведению газовой трубы к фасадам домов, а не к границам земельных участков. "Задача – расширять газовую сеть и обеспечивать возможность подключения к газу все новых населенных пунктов, в том числе на севере края", – подчеркнул губенатор.Кроме того, по словам Манохина, Пермский край не только крупнейший потребитель газа, но и поставщик технологических решений. Многие предприятия региона производят уникальные технологии для разведки, добычи, переработки и транспортировки газа. "Продукция предприятий Пермского края используется при реализации программ развития газоснабжения и газификации по всей стране. В частности, выпускаемые в регионе системы контроля загазованности позволяют повысить безопасность использования газа", – дополнил Махонин.

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пермский край

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, газпром межрегионгаз