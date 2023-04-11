https://ria.ru/20230411/gaz-1864495153.html

В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе

В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе - РИА Новости, 11.04.2023

В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе

В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 3 миллиардов кубометров газа, сообщил глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:09

2023-04-11T14:09

2023-04-11T14:42

экономика

азербайджан

европа

турция

природный газ

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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 3 миллиардов кубометров газа, сообщил глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter. "В первом квартале этого года добыча нефтеконденсата в Азербайджане составила 7,7 миллиона тонн, экспорт - 6,4 миллиона тонн. За отчетный период было добыто 12,2 миллиарда кубометров газа, 6,5 миллиардов кубометров были экспортированы. 2,9 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Европу, 2,7 миллиарда кубометров в Турцию, 0,9 миллиарда кубометров в Грузию", - написал Шахбазов. Газопровод "Южный газовый коридор" протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идёт "голубое топливо", добываемое на шельфе Каспийского моря.

https://ria.ru/20230411/gaz-1864472733.html

азербайджан

европа

турция

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экономика, азербайджан, европа, турция, природный газ