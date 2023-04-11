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В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе - РИА Новости, 11.04.2023
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14:09 11.04.2023 (обновлено: 14:42 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/gaz-1864495153.html
В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе
В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе - РИА Новости, 11.04.2023
В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе
В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 3 миллиардов кубометров газа, сообщил глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:09
2023-04-11T14:42
экономика
азербайджан
европа
турция
природный газ
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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 3 миллиардов кубометров газа, сообщил глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter. "В первом квартале этого года добыча нефтеконденсата в Азербайджане составила 7,7 миллиона тонн, экспорт - 6,4 миллиона тонн. За отчетный период было добыто 12,2 миллиарда кубометров газа, 6,5 миллиардов кубометров были экспортированы. 2,9 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Европу, 2,7 миллиарда кубометров в Турцию, 0,9 миллиарда кубометров в Грузию", - написал Шахбазов. Газопровод "Южный газовый коридор" протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идёт "голубое топливо", добываемое на шельфе Каспийского моря.
https://ria.ru/20230411/gaz-1864472733.html
азербайджан
европа
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экономика, азербайджан, европа, турция, природный газ
Экономика, Азербайджан, Европа, Турция, Природный газ
В Азербайджане сообщили об объемах газа, поставленных Европе

Глава Минэнерго: Азербайджан экспортировал в Европу около трех миллиардов кубометров газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 апр – РИА Новости. В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Европу около 3 миллиардов кубометров газа, сообщил глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.
"В первом квартале этого года добыча нефтеконденсата в Азербайджане составила 7,7 миллиона тонн, экспорт - 6,4 миллиона тонн. За отчетный период было добыто 12,2 миллиарда кубометров газа, 6,5 миллиардов кубометров были экспортированы. 2,9 миллиарда кубометров газа было экспортировано в Европу, 2,7 миллиарда кубометров в Турцию, 0,9 миллиарда кубометров в Грузию", - написал Шахбазов.
Газопровод "Южный газовый коридор" протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идёт "голубое топливо", добываемое на шельфе Каспийского моря.
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ЭкономикаАзербайджанЕвропаТурцияПриродный газ
 
 
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