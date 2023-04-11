https://ria.ru/20230411/galyaviev-1864544295.html
Имам призвал Галявиева заняться книгой покаяния
Имам призвал Галявиева заняться книгой покаяния - РИА Новости, 11.04.2023
Имам призвал Галявиева заняться книгой покаяния
Имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин, дети которого пострадали во время нападения на гимназию в Казани в 2021 году, посоветовал обвиняемому Ильназу... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:02
2023-04-11T16:02
2023-04-11T16:02
россия
казань
происшествия
ильназ галявиев
илдус нафиков
стрельба в школе в казани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830158151_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_bca8e9b7cee82200de96e76e2b49916e.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин, дети которого пострадали во время нападения на гимназию в Казани в 2021 году, посоветовал обвиняемому Ильназу Галявиеву, планирующему заняться литературой, написать книгу покаяния. По данным следствия, 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. В понедельник Галявиев заявил в суде, что планирует в заключении написать книгу, а доход от ее публикации направить на выплату компенсаций потерпевшим. "Настоятельно рекомендую ему написать книгу покаяния, с искренним раскаянием, извинениями, прося прощения у Всевышнего за содеянное. Пусть это будет назиданием тем, кто хотя бы допускает мысль затеять что-то против людей. Семь одноклассников моего сына были расстреляны на его глазах. Находившийся во дворе школы другой мой сын тоже пережил тяжелейшие минуты своей жизни – пули террориста настигли его и там. У сына три ранения, две пули попали в тело мальчика, а одна прошила насквозь. Сын выжил", - рассказал РИА Новости Хайруллин. Религиозный деятель отметил, что никакие гонорары не перекроют человеческое горе и потерю близких. "Какие могут быть компенсации от гонорара? Даже заявлять такое кощунственно", - сказал Хайруллин. Приговор Галявиеву будет оглашен 13 апреля. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, прокуроры предложили полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.
https://ria.ru/20230329/galyaviev-1861487382.html
https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830158151_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_4bf86928a7d96e555cf975fe844d9895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, происшествия, ильназ галявиев, илдус нафиков, стрельба в школе в казани
Россия, Казань, Происшествия, Ильназ Галявиев, Илдус Нафиков, Стрельба в школе в Казани
Имам призвал Галявиева заняться книгой покаяния
Имам призвал обвиняемого в массовом убийстве в Казани Галявиева заняться книгой покаяния
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин, дети которого пострадали во время нападения на гимназию в Казани в 2021 году, посоветовал обвиняемому Ильназу Галявиеву, планирующему заняться литературой, написать книгу покаяния.
По данным следствия, 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. В понедельник Галявиев заявил в суде, что планирует в заключении написать книгу, а доход от ее публикации направить на выплату компенсаций потерпевшим.
Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение
"Настоятельно рекомендую ему написать книгу покаяния, с искренним раскаянием, извинениями, прося прощения у Всевышнего за содеянное. Пусть это будет назиданием тем, кто хотя бы допускает мысль затеять что-то против людей. Семь одноклассников моего сына были расстреляны на его глазах. Находившийся во дворе школы другой мой сын тоже пережил тяжелейшие минуты своей жизни – пули террориста настигли его и там. У сына три ранения, две пули попали в тело мальчика, а одна прошила насквозь. Сын выжил", - рассказал РИА Новости Хайруллин.
Религиозный деятель отметил, что никакие гонорары не перекроют человеческое горе и потерю близких. "Какие могут быть компенсации от гонорара? Даже заявлять такое кощунственно", - сказал Хайруллин.
Приговор Галявиеву будет оглашен 13 апреля. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков
предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, прокуроры предложили полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ
: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин