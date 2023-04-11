https://ria.ru/20230411/fermery-1864491851.html

КМСП помогла открыть второй "Фермерский островок" в Нижневартовске

КМСП помогла открыть второй "Фермерский островок" в Нижневартовске - РИА Новости, 11.04.2023

КМСП помогла открыть второй "Фермерский островок" в Нижневартовске

Второй в Нижневартовске и четвертый в Ханты-Мансийском автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию малых локальных производителей, открылся... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:58

2023-04-11T13:58

2023-04-11T13:58

корпорация мсп

александр исаевич

нижневартовск

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Второй в Нижневартовске и четвертый в Ханты-Мансийском автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию малых локальных производителей, открылся при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития."Фермерский островок", расположенный на площадке крупной федеральной торговой сети, предлагает широкий ассортимент молочных продуктов, зелень, дикоросы, салаты по рецептам со всего света, конфеты с ягелем, а также разнообразную мясную продукцию, в том числе, из оленя, лося, косули, уточняется в сообщении."С древних времен до наших дней жители Севера живут в гармонии с природой, аккуратно пользуясь ее дарами, чтобы обеспечить свой быт в столь суровом климате. Мы помогаем подать эти дары к столу местного потребителя, минуя длинные цепочки поставок. С открытием новых островков всё больше покупателей могут приобретать в комфортных условиях местные продукты", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Проект "Фермерский островок" реализуется Корпорацией МСП в регионе при содействии правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры."Открытие четвертой точки проекта "Фермерского островка" в Югре на территории крупных федеральных торговых сетей – это новая возможность для местных товаропроизводителей по расширению географии сбыта, увеличения продаж и узнаваемости их продукции. Этот проект позволяет фермерам и производителям продуктов питания выйти на рынок ритейла даже с весьма скромными объемами производства, а для жителей нашего региона – это возможность приобретать качественную и свежую продукцию напрямую от сельхозтоваропроизводителей Югры", – отметил директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организовано 39 "Фермерских островков" в 22 регионах. Развитие сети происходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230206/podderzhka-1850001169.html

нижневартовск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, нижневартовск