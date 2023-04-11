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Додон обвинил Санду в имитации процесса евроинтеграции - РИА Новости, 11.04.2023
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13:57 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/evrointegratsiya-1864490977.html
Додон обвинил Санду в имитации процесса евроинтеграции
Додон обвинил Санду в имитации процесса евроинтеграции - РИА Новости, 11.04.2023
Додон обвинил Санду в имитации процесса евроинтеграции
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в искусственной поддержке европейской РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:57
2023-04-11T13:57
в мире
молдавия
кишинев
россия
игорь додон
майя санду
снг
псрм
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в искусственной поддержке европейской интеграции. В понедельник Санду анонсировала на 21 мая массовый митинг в поддержку европейской интеграции. Акция запланирована на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева. Глава республики обвинила оппозицию в препятствовании процессам евроинтеграции. "Это заявление Санду - политический пиар правящей партии и ее лично. Это обращение не имеет ничего общего с национальными интересами Молдавии. Она объявила о партийном митинге, который пройдет за счет государства, с использованием административного ресурса. Санду демонстрирует искусственную поддержку вектора европейской интеграции, ее имитацию, в преддверии визита в Молдавию ряда европейских руководителей", - заявил во вторник на брифинге в Кишиневе Додон, который накануне был назначен исполнительным секретарем Партии социалистов. Политик отметил, что, если президент действительно хочет узнать мнение граждан страны, то она должна объявить референдум по вопросу евроинтеграции. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230411/podderzhka-1864476926.html
https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, игорь додон, майя санду, снг, псрм
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, ПСРМ
Додон обвинил Санду в имитации процесса евроинтеграции

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в имитации процесса евроинтеграции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в искусственной поддержке европейской интеграции.
В понедельник Санду анонсировала на 21 мая массовый митинг в поддержку европейской интеграции. Акция запланирована на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева. Глава республики обвинила оппозицию в препятствовании процессам евроинтеграции.
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"Это заявление Санду - политический пиар правящей партии и ее лично. Это обращение не имеет ничего общего с национальными интересами Молдавии. Она объявила о партийном митинге, который пройдет за счет государства, с использованием административного ресурса. Санду демонстрирует искусственную поддержку вектора европейской интеграции, ее имитацию, в преддверии визита в Молдавию ряда европейских руководителей", - заявил во вторник на брифинге в Кишиневе Додон, который накануне был назначен исполнительным секретарем Партии социалистов.
Политик отметил, что, если президент действительно хочет узнать мнение граждан страны, то она должна объявить референдум по вопросу евроинтеграции.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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