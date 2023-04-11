Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/estoniya-1864602444.html
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас - РИА Новости, 11.04.2023
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас
Депутаты оппозиционных партий помешали парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьер-министры Каи Каллас для формирования нового правительства,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:49
2023-04-11T18:49
в мире
эстония
кая каллас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Депутаты оппозиционных партий помешали парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьер-министры Каи Каллас для формирования нового правительства, затянув время заседания многочисленными вопросами, сообщил во вторник портал Delfi. В понедельник премьер Каллас заявила в парламенте об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии Алар Карис предложил Каллас сформировать новое правительство республики. Каллас должна получить поддержку парламента для формирования нового правительства. Заседание парламента по утверждению кандидатуры руководителя нового правительства по плану должно было проходить до определенного времени. "Но так как стадия вопросов-ответов затянулась, то нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, если за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в парламенте нет, то обсуждение продолжится в среду", - говорится в сообщении. Каллас назвала поведение оппозиции издевательским. "Маленький такой мастер-класс по издевательству - в этом они хороши. Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы", - сказала Каллас Delfi. Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция имеет 60 мест в новом парламенте. Согласно подписанному в субботу коалиционному договору, в состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля.
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
https://ria.ru/20230407/estoniya-1863676942.html
https://ria.ru/20230407/nato-1863762475.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f3705c412eb22eaf7e83bdc33db4739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, кая каллас
В мире, Эстония, Кая Каллас
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас

Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьеры Каллас

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Депутаты оппозиционных партий помешали парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьер-министры Каи Каллас для формирования нового правительства, затянув время заседания многочисленными вопросами, сообщил во вторник портал Delfi.
В понедельник премьер Каллас заявила в парламенте об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии Алар Карис предложил Каллас сформировать новое правительство республики. Каллас должна получить поддержку парламента для формирования нового правительства.
Дом правительства Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России
8 апреля, 18:49
Заседание парламента по утверждению кандидатуры руководителя нового правительства по плану должно было проходить до определенного времени.
"Но так как стадия вопросов-ответов затянулась, то нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, если за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в парламенте нет, то обсуждение продолжится в среду", - говорится в сообщении.
Каллас назвала поведение оппозиции издевательским. "Маленький такой мастер-класс по издевательству - в этом они хороши. Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы", - сказала Каллас Delfi.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Из Эстонии депортировали артистов российского театра "НитьЯ"
7 апреля, 10:51
Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция имеет 60 мест в новом парламенте.
Согласно подписанному в субботу коалиционному договору, в состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля.
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Эстонию прибыли корабли НАТО
7 апреля, 14:19
 
В миреЭстонияКая Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала