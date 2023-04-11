https://ria.ru/20230411/estoniya-1864602444.html
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас - РИА Новости, 11.04.2023
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас
Депутаты оппозиционных партий помешали парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьер-министры Каи Каллас для формирования нового правительства,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:49
2023-04-11T18:49
2023-04-11T18:49
в мире
эстония
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости. Депутаты оппозиционных партий помешали парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьер-министры Каи Каллас для формирования нового правительства, затянув время заседания многочисленными вопросами, сообщил во вторник портал Delfi. В понедельник премьер Каллас заявила в парламенте об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии Алар Карис предложил Каллас сформировать новое правительство республики. Каллас должна получить поддержку парламента для формирования нового правительства. Заседание парламента по утверждению кандидатуры руководителя нового правительства по плану должно было проходить до определенного времени. "Но так как стадия вопросов-ответов затянулась, то нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, если за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в парламенте нет, то обсуждение продолжится в среду", - говорится в сообщении. Каллас назвала поведение оппозиции издевательским. "Маленький такой мастер-класс по издевательству - в этом они хороши. Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы", - сказала Каллас Delfi. Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция имеет 60 мест в новом парламенте. Согласно подписанному в субботу коалиционному договору, в состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля.
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кая каллас
В мире, Эстония, Кая Каллас
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия Каллас
Оппозиция помешала парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьеры Каллас
ХЕЛЬСИНКИ, 11 апр - РИА Новости.
Депутаты оппозиционных партий помешали парламенту Эстонии утвердить полномочия кандидата в премьер-министры Каи Каллас для формирования нового правительства, затянув время заседания многочисленными вопросами, сообщил во вторник портал Delfi
.
В понедельник премьер Каллас заявила в парламенте об уходе в отставку после прошедших в марте парламентских выборов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии Алар Карис
предложил Каллас сформировать новое правительство республики. Каллас должна получить поддержку парламента для формирования нового правительства.
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Заседание парламента по утверждению кандидатуры руководителя нового правительства по плану должно было проходить до определенного времени.
"Но так как стадия вопросов-ответов затянулась, то нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, если за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний (2/3). Так как у коалиции такого перевеса в парламенте нет, то обсуждение продолжится в среду", - говорится в сообщении.
Каллас назвала поведение оппозиции издевательским. "Маленький такой мастер-класс по издевательству - в этом они хороши. Это было низко. Если это доставляет им удовлетворение, то надеюсь, что они счастливы", - сказала Каллас Delfi.
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Реформистская партия под руководством Каи Каллас уверенно победила на прошедших 5 марта парламентских выборах в Эстонии, получив 37 мест в 101-местном парламенте. Реформисты пригласили в новую правящую коалицию Социал-демократическую партию (9 мандатов) и партию "Эстония 200" (14 мандатов). Коалиция имеет 60 мест в новом парламенте.
Согласно подписанному в субботу коалиционному договору, в состав нового правительства войдут 13 министров вместо нынешних 15. Премьером вновь станет Кая Каллас. Министерские посты распределены пропорционально. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в правительстве. Социал-демократы и "Эстония 200" - по три министерских портфеля.
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