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Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации - РИА Новости, 11.04.2023
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22:58 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/eskalatsiya-1864629281.html
Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации
Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации - РИА Новости, 11.04.2023
Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации
Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель на фоне эскалации ситуации в приграничной с Азербайджаном зоне, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:58
2023-04-11T22:58
в мире
армения
брюссель
азербайджан
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель на фоне эскалации ситуации в приграничной с Азербайджаном зоне, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. Минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шестерых раненых армянских военных в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. "Министр обороны прервал рабочий визит и возвращается в Армению", - говорится в сообщении. Пресс-служба военного ведомства ранее сообщала, что возглавляемая Папикяном делегация отправилась с рабочим визитом в Брюссель 10 апреля. Программа визита обнародована не была.
https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html
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в мире, армения, брюссель, азербайджан
В мире, Армения, Брюссель, Азербайджан
Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации

Министр обороны Армении Папикян прервал визит в Брюссель на фоне эскалации на границе

© Фото : Министерство обороны Республики АрменияМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель на фоне эскалации ситуации в приграничной с Азербайджаном зоне, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. Минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шестерых раненых армянских военных в результате перестрелки на границе с Азербайджаном.
"Министр обороны прервал рабочий визит и возвращается в Армению", - говорится в сообщении.
Пресс-служба военного ведомства ранее сообщала, что возглавляемая Папикяном делегация отправилась с рабочим визитом в Брюссель 10 апреля. Программа визита обнародована не была.
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Вчера, 20:43
 
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