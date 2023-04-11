https://ria.ru/20230411/eskalatsiya-1864629281.html

Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации

Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации - РИА Новости, 11.04.2023

Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель на фоне эскалации

Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель на фоне эскалации ситуации в приграничной с Азербайджаном зоне, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:58

2023-04-11T22:58

2023-04-11T22:58

в мире

армения

брюссель

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809528661_0:0:958:539_1920x0_80_0_0_365d5477d0641d1180c48b62446670f9.jpg

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель на фоне эскалации ситуации в приграничной с Азербайджаном зоне, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. Минобороны Армении сообщило о четырех погибших и шестерых раненых армянских военных в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. "Министр обороны прервал рабочий визит и возвращается в Армению", - говорится в сообщении. Пресс-служба военного ведомства ранее сообщала, что возглавляемая Папикяном делегация отправилась с рабочим визитом в Брюссель 10 апреля. Программа визита обнародована не была.

https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html

армения

брюссель

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, брюссель, азербайджан