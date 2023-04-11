https://ria.ru/20230411/energosnabzhenie-1864467035.html

В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения

В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения - РИА Новости, 11.04.2023

В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения

Президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:59

2023-04-11T12:59

2023-04-11T13:02

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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. По его мнению, Германия должна расширять предложения по поставкам энергии, а не ограничивать их. "Потому что Германия зависит от всех имеющихся источников энергии. Только так мы сможем избежать или хотя бы смягчить нехватку энергии и очередного масштабного роста цен на энергоносители в ближайшие месяцы", - добавил он. Адриан отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики рассчитывает на то, что действующие АЭС будут работать до конца энергетического кризиса: эта позиция находит широкую поддержку и в комитетах DIHK. Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.

https://ria.ru/20230403/neft-1862705624.html

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в мире, германия, энергетика