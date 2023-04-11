Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 11.04.2023 (обновлено: 13:02 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/energosnabzhenie-1864467035.html
В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения
В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения - РИА Новости, 11.04.2023
В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения
Президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:59
2023-04-11T13:02
в мире
германия
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_266349b315f296ecbe3ad98481f0e1b4.jpg
БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. По его мнению, Германия должна расширять предложения по поставкам энергии, а не ограничивать их. "Потому что Германия зависит от всех имеющихся источников энергии. Только так мы сможем избежать или хотя бы смягчить нехватку энергии и очередного масштабного роста цен на энергоносители в ближайшие месяцы", - добавил он. Адриан отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики рассчитывает на то, что действующие АЭС будут работать до конца энергетического кризиса: эта позиция находит широкую поддержку и в комитетах DIHK. Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
https://ria.ru/20230403/neft-1862705624.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_a3337ff1948f7e0a8eb64c8cc508bf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, энергетика
В мире, Германия, Энергетика
В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения

Глава ТПП Петер Адриан заявил, что Германия пока не обеспечила надежность энергоснабжения

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий
Трубопроводы измерительных линий - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
«
"Несмотря на снижение цен на газ, стоимость энергии остается высокой для большинства предприятий Германии. В то же время мы еще не избавились от проблем с надежностью энергоснабжения. Это касается не только зимы 2023-24 года, но и долгосрочной перспективы", - сказал Адриан.
По его мнению, Германия должна расширять предложения по поставкам энергии, а не ограничивать их.
"Потому что Германия зависит от всех имеющихся источников энергии. Только так мы сможем избежать или хотя бы смягчить нехватку энергии и очередного масштабного роста цен на энергоносители в ближайшие месяцы", - добавил он.
Адриан отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики рассчитывает на то, что действующие АЭС будут работать до конца энергетического кризиса: эта позиция находит широкую поддержку и в комитетах DIHK.
Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
Нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Германии отреагировали на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
3 апреля, 17:01
 
В миреГерманияЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала