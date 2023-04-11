В Германии заявили, что пока не обеспечили надежность энергоснабжения
Глава ТПП Петер Адриан заявил, что Германия пока не обеспечила надежность энергоснабжения
Трубопроводы измерительных линий . Архивное фото
БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
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"Несмотря на снижение цен на газ, стоимость энергии остается высокой для большинства предприятий Германии. В то же время мы еще не избавились от проблем с надежностью энергоснабжения. Это касается не только зимы 2023-24 года, но и долгосрочной перспективы", - сказал Адриан.
По его мнению, Германия должна расширять предложения по поставкам энергии, а не ограничивать их.
"Потому что Германия зависит от всех имеющихся источников энергии. Только так мы сможем избежать или хотя бы смягчить нехватку энергии и очередного масштабного роста цен на энергоносители в ближайшие месяцы", - добавил он.
Адриан отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики рассчитывает на то, что действующие АЭС будут работать до конца энергетического кризиса: эта позиция находит широкую поддержку и в комитетах DIHK.
Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.