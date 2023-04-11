https://ria.ru/20230411/energokrizis-1864546086.html

МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине

МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2023

МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине

Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:08

2023-04-11T16:08

2023-04-11T16:08

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В МВФ также отметили, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, сохраняются риски значительного роста цен в будущем. При этом увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении "зерновой сделки" спровоцирует рост нагрузки на импортеров, в особенности, с ограниченными финансовыми возможностями. "На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение", - предупредили в МВФ.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, украина, мвф, в мире, энергетика