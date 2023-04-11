https://ria.ru/20230411/energokrizis-1864546086.html
МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине
МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2023
МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине
Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:08
2023-04-11T16:08
2023-04-11T16:08
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В МВФ также отметили, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, сохраняются риски значительного роста цен в будущем. При этом увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении "зерновой сделки" спровоцирует рост нагрузки на импортеров, в особенности, с ограниченными финансовыми возможностями. "На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение", - предупредили в МВФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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европа, украина, мвф, в мире, энергетика
Европа, Украина, МВФ, В мире, Энергетика
МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине
МВФ заявил, что эскалация конфликта на Украине грозит новым витком энергокризиса в Европе
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости.
Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами, говорится в докладе
Международного валютного фонда (МВФ).
«
"Эскалация российских военных действий на Украине, который идут второй год, может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе и усугубить угрозу продовольственной безопасности в странах с низкими доходами", - указано в документе организации.
В МВФ также отметили, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, сохраняются риски значительного роста цен в будущем.
При этом увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении "зерновой сделки" спровоцирует рост нагрузки на импортеров, в особенности, с ограниченными финансовыми возможностями.
"На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение", - предупредили в МВФ.
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