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Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись - РИА Новости, 11.04.2023
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17:23 11.04.2023 (обновлено: 17:28 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864571967.html
Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись
Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись - РИА Новости, 11.04.2023
Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись
Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, расслабляться и пускать ситуацию на самотёк было бы неправильно, Россия не имеет на это права,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:23
2023-04-11T17:28
россия
экономика
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, расслабляться и пускать ситуацию на самотёк было бы неправильно, Россия не имеет на это права, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотёк, полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html
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россия, экономика, цены на нефть, владимир путин
Россия, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин
Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись

Путин заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, расслабляться и пускать ситуацию на самотёк было бы неправильно, Россия не имеет на это права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотёк, полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Экономика России продолжает восстанавливаться, заявил Решетников
7 марта, 13:53
 
РоссияЭкономикаЦены на нефтьВладимир Путин
 
 
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