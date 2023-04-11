https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864571967.html

Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись

Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись - РИА Новости, 11.04.2023

Путин заявил, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись

Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, расслабляться и пускать ситуацию на самотёк было бы неправильно, Россия не имеет на это права,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:23

2023-04-11T17:23

2023-04-11T17:28

россия

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, расслабляться и пускать ситуацию на самотёк было бы неправильно, Россия не имеет на это права, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотёк, полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html

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россия, экономика, цены на нефть, владимир путин