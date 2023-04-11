https://ria.ru/20230411/egipet-1864518211.html

В Египте опровергли сообщения СМИ о якобы 40 тысячах ракет для России

В Египте опровергли сообщения СМИ о якобы 40 тысячах ракет для России - РИА Новости, 11.04.2023

В Египте опровергли сообщения СМИ о якобы 40 тысячах ракет для России

Утверждение американской газеты Washington Post о том, что Египет якобы готовил до 40 тысяч ракет для России, не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:53

2023-04-11T14:53

2023-04-11T14:55

в мире

египет

россия

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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Утверждение американской газеты Washington Post о том, что Египет якобы готовил до 40 тысяч ракет для России, не соответствует действительности, сообщил телеканал Al-Qahera News со ссылкой на официальный египетский источник. Как заявил источник телеканала, сообщение Washington Post является "абсурдом", оно "не соответствует действительности". Источник отметил, что Египет ведет сбалансированную политику в отношении всех международных сторон, добавив, что определяющими факторами этой политикой являются мир, стабильность и развитие. Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе.

https://ria.ru/20230411/rakety-1864461873.html

египет

россия

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Кирилл Волков

в мире, египет, россия