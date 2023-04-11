https://ria.ru/20230411/dorogi-1864463690.html
В Тверской области дополнили список дорог для ремонта в 2023 году
В Тверской области дополнили список дорог для ремонта в 2023 году - РИА Новости, 11.04.2023
В Тверской области дополнили список дорог для ремонта в 2023 году
В перечень дорог Тверской области, которые будут отремонтированы в 2023 году, включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:51
2023-04-11T12:51
2023-04-11T12:51
тверская область
игорь руденя
тверь
торжок
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 апр – РИА Новости. В перечень дорог Тверской области, которые будут отремонтированы в 2023 году, включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.В 2023 году по адресной инвестиционной программе помимо ранее запланированных проведут работы на дорогах Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (к логистическому комплексу Автоваз), на подъезде к деревне Шоша у туристического кластера "Волжское море", ряде других дорог.По государственной программе "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" будет дополнительно разработана проектно-сметная документация по обеспечению транспортной безопасности на трех мостах и двух путепроводах. Начнутся работы на путепроводах через Октябрьскую железную дорогу в Торжке, над участками скоростной дороги М-11 у поселка Редкино и деревни Огурцово в Конаковском районе.Дополнительные объекты отремонтируют и по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В 2023 году начнутся работы на участках дорог Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и других.Отдельно речь шла о проведении ремонта на дорогах Кашинского округа. По поручению губернатора Игоря Рудени в этом году в Кашине продолжатся работы на улице Ленина, Курортной набережной, дворовых территориях по улице Кашинская, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230220/avtoturizm-1853232700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, торжок, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Торжок, Тверская область