https://ria.ru/20230411/dorogi-1864463690.html

В Тверской области дополнили список дорог для ремонта в 2023 году

В Тверской области дополнили список дорог для ремонта в 2023 году - РИА Новости, 11.04.2023

В Тверской области дополнили список дорог для ремонта в 2023 году

В перечень дорог Тверской области, которые будут отремонтированы в 2023 году, включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:51

2023-04-11T12:51

2023-04-11T12:51

тверская область

игорь руденя

тверь

торжок

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 апр – РИА Новости. В перечень дорог Тверской области, которые будут отремонтированы в 2023 году, включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.В 2023 году по адресной инвестиционной программе помимо ранее запланированных проведут работы на дорогах Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (к логистическому комплексу Автоваз), на подъезде к деревне Шоша у туристического кластера "Волжское море", ряде других дорог.По государственной программе "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" будет дополнительно разработана проектно-сметная документация по обеспечению транспортной безопасности на трех мостах и двух путепроводах. Начнутся работы на путепроводах через Октябрьскую железную дорогу в Торжке, над участками скоростной дороги М-11 у поселка Редкино и деревни Огурцово в Конаковском районе.Дополнительные объекты отремонтируют и по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В 2023 году начнутся работы на участках дорог Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и других.Отдельно речь шла о проведении ремонта на дорогах Кашинского округа. По поручению губернатора Игоря Рудени в этом году в Кашине продолжатся работы на улице Ленина, Курортной набережной, дворовых территориях по улице Кашинская, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230220/avtoturizm-1853232700.html

тверь

торжок

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, торжок, тверская область