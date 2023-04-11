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Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке
Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке - РИА Новости, 11.04.2023
Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками маршрутки в Куйбышевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:00
2023-04-11T15:00
2023-04-11T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками маршрутки в Куйбышевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 апреля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): при обстреле маршрутного такси №63 по улице Дальней ранения получили мужчины 1962 и 1994 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке
Представительство ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле маршрутки в Донецке