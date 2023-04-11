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Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке

Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке - РИА Новости, 11.04.2023

Два мирных жителя пострадали при обстреле автобуса в Донецке

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками маршрутки в Куйбышевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:00

2023-04-11T15:00

2023-04-11T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками маршрутки в Куйбышевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 апреля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): при обстреле маршрутного такси №63 по улице Дальней ранения получили мужчины 1962 и 1994 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины