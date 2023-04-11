Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку четыре натовских снаряда
Осколки украинского снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. О последствиях обстрела пока ничего не сообщается.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.