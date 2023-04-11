Украинские войска обстреляли три района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник утром три района Донецка снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 9.40 - Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.05 - Нетайлово – Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.