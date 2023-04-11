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СК в Перми возбудил дело после гибели мальчика на стройке - РИА Новости, 11.04.2023
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17:19 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/delo-1864570422.html
СК в Перми возбудил дело после гибели мальчика на стройке
СК в Перми возбудил дело после гибели мальчика на стройке - РИА Новости, 11.04.2023
СК в Перми возбудил дело после гибели мальчика на стройке
Следователи возбудили дело после гибели подростка на строительной площадке в Перми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:19
2023-04-11T17:19
происшествия
россия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели подростка на строительной площадке в Перми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, 10 апреля в Кировском районе Перми 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса дети, оставшись без присмотра тренера, зашли на строительную площадку жилого многоквартирного дома. На стройке ребенок получил смертельные травмы. В соцсетях пользователи указывали, что на мальчика упал кирпич. "Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.
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россия
пермь
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происшествия, россия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Перми возбудил дело после гибели мальчика на стройке

СК в Перми возбудил дело после гибели тринадцатилетнего мальчика на стройке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели подростка на строительной площадке в Перми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, 10 апреля в Кировском районе Перми 13-летний мальчик находился на спортивной тренировке. Во время кросса дети, оставшись без присмотра тренера, зашли на строительную площадку жилого многоквартирного дома. На стройке ребенок получил смертельные травмы. В соцсетях пользователи указывали, что на мальчика упал кирпич.
"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.
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ПроисшествияРоссияПермьКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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