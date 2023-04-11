https://ria.ru/20230411/covid-19-1864363787.html
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2023
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19
Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трех лет действовал из-за пандемии коронавируса, сообщает Белый... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:37
2023-04-11T00:37
2023-04-11T00:43
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трех лет действовал из-за пандемии коронавируса, сообщает Белый дом."Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.Режим ЧС был введен 31 января 2020 года как правовая основа для различных ограничительных мер и истекал 11 апреля. Белый дом ранее уведомил конгресс о намерении продлить его еще на месяц и после этого отменить. Но законодатели одобрили законопроект о немедленном прекращении режима ЧС, который и подписал Байден.
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сша, в мире, джо байден
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в США из-за пандемии коронавируса
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трех лет действовал из-за пандемии коронавируса, сообщает Белый дом.
"Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.
В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса
Режим ЧС был введен 31 января 2020 года как правовая основа для различных ограничительных мер и истекал 11 апреля. Белый дом ранее уведомил конгресс о намерении продлить его еще на месяц и после этого отменить. Но законодатели одобрили законопроект о немедленном прекращении режима ЧС, который и подписал Байден.