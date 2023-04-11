Рейтинг@Mail.ru
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 11.04.2023 (обновлено: 00:43 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/covid-19-1864363787.html
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2023
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19
Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трех лет действовал из-за пандемии коронавируса, сообщает Белый... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:37
2023-04-11T00:43
сша
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768623023_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_57a7a6be0963472de8cb54f7bb0e0590.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трех лет действовал из-за пандемии коронавируса, сообщает Белый дом."Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.Режим ЧС был введен 31 января 2020 года как правовая основа для различных ограничительных мер и истекал 11 апреля. Белый дом ранее уведомил конгресс о намерении продлить его еще на месяц и после этого отменить. Но законодатели одобрили законопроект о немедленном прекращении режима ЧС, который и подписал Байден.
https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859328391.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768623023_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6bbdbed7b3c4cdac8ff09e4f32c8eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, джо байден
США, В мире, Джо Байден
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за COVID-19

Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в США из-за пандемии коронавируса

© AP Photo / Seth WenigЛюди в очереди для тестирования на COVID-19 в Нью-Йорке
Люди в очереди для тестирования на COVID-19 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Люди в очереди для тестирования на COVID-19 в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трех лет действовал из-за пандемии коронавируса, сообщает Белый дом.
"Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией COVID-19", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса
21 марта, 00:13
Режим ЧС был введен 31 января 2020 года как правовая основа для различных ограничительных мер и истекал 11 апреля. Белый дом ранее уведомил конгресс о намерении продлить его еще на месяц и после этого отменить. Но законодатели одобрили законопроект о немедленном прекращении режима ЧС, который и подписал Байден.
 
СШАВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала