Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/chinovniki-1864549341.html
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 11.04.2023
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий
Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:22
2023-04-11T16:22
пятигорск
россия
происшествия
ставропольский край
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 20 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием установлено, что 21 июля 2020 года начальник управления капитального строительства и заместитель заведующего отделом геодезии администрации Пятигорска приняли от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома в Пятигорске", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти действия чиновников послужили основанием для начала строительства дома и повлекли уменьшение площади жилых помещений, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "Администрации города Пятигорска причинен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей", - уточнило ведомство. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html
пятигорск
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пятигорск, россия, происшествия, ставропольский край, жилье
Пятигорск, Россия, Происшествия, Ставропольский край, Жилье
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий

СК: экс-чиновники из Пятигорска нанесли ущерб городу на 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 20 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 21 июля 2020 года начальник управления капитального строительства и заместитель заведующего отделом геодезии администрации Пятигорска приняли от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома в Пятигорске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти действия чиновников послужили основанием для начала строительства дома и повлекли уменьшение площади жилых помещений, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
"Администрации города Пятигорска причинен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей", - уточнило ведомство.
Бывшим чиновникам предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Молоток в зале судебных заседаний
Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве
Вчера, 15:25
 
ПятигорскРоссияПроисшествияСтавропольский крайЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала