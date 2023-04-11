https://ria.ru/20230411/chinovniki-1864549341.html
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 11.04.2023
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий
Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:22
2023-04-11T16:22
2023-04-11T16:22
пятигорск
россия
происшествия
ставропольский край
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 20 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием установлено, что 21 июля 2020 года начальник управления капитального строительства и заместитель заведующего отделом геодезии администрации Пятигорска приняли от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома в Пятигорске", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти действия чиновников послужили основанием для начала строительства дома и повлекли уменьшение площади жилых помещений, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "Администрации города Пятигорска причинен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей", - уточнило ведомство. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html
пятигорск
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятигорск, россия, происшествия, ставропольский край, жилье
Пятигорск, Россия, Происшествия, Ставропольский край, Жилье
Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий
СК: экс-чиновники из Пятигорска нанесли ущерб городу на 20 миллионов рублей
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости.
Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 20 миллионов рублей, сообщило
СУСК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 21 июля 2020 года начальник управления капитального строительства и заместитель заведующего отделом геодезии администрации Пятигорска приняли от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома в Пятигорске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти действия чиновников послужили основанием для начала строительства дома и повлекли уменьшение площади жилых помещений, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
"Администрации города Пятигорска причинен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей", - уточнило ведомство.
Бывшим чиновникам предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве