https://ria.ru/20230411/chinovniki-1864549341.html

Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий

Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 11.04.2023

Экс-чиновников администрации Пятигорска обвинили в превышении полномочий

Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:22

2023-04-11T16:22

2023-04-11T16:22

пятигорск

россия

происшествия

ставропольский край

жилье

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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших чиновников администрации Пятигорска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с ущербом в 20 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. "Следствием установлено, что 21 июля 2020 года начальник управления капитального строительства и заместитель заведующего отделом геодезии администрации Пятигорска приняли от коммерческой организации не соответствующую условиям контракта и заданию проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома в Пятигорске", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти действия чиновников послужили основанием для начала строительства дома и повлекли уменьшение площади жилых помещений, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "Администрации города Пятигорска причинен ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей", - уточнило ведомство. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html

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пятигорск, россия, происшествия, ставропольский край, жилье