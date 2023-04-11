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Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
20:17 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/chempionat-1864614143.html
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области - РИА Новости, 11.04.2023
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:17
2023-04-11T20:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой информацией, по сообщению телеканала "360", поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Она отметила, что этап будет длиться до конца апреля. Для его проведения подготовили 53 площадки. Участники продемонстрируют умения по 232 компетенциям."Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к национальному чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", – подчеркнули в пресс-службе министерства образования Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области

© РИА Новости / Варвара ГертьеСтудент-сварщик во время занятия
Студент-сварщик во время занятия - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой информацией, по сообщению телеканала "360", поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Она отметила, что этап будет длиться до конца апреля. Для его проведения подготовили 53 площадки. Участники продемонстрируют умения по 232 компетенциям.
"Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к национальному чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", – подчеркнули в пресс-службе министерства образования Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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