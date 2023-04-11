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Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области - РИА Новости, 11.04.2023
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:17
2023-04-11T20:17
2023-04-11T20:17
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой информацией, по сообщению телеканала "360", поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Она отметила, что этап будет длиться до конца апреля. Для его проведения подготовили 53 площадки. Участники продемонстрируют умения по 232 компетенциям."Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к национальному чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", – подчеркнули в пресс-службе министерства образования Московской области.
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