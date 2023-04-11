https://ria.ru/20230411/chempionat-1864614143.html

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области - РИА Новости, 11.04.2023

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Московской области

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:17

2023-04-11T20:17

2023-04-11T20:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864613276_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_046a4445b3a76593fdfc51d57989d4df.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы" начался в Московской области. Участие в нем примут порядка 850 школьников и свыше 1000 студентов региона. Такой информацией, по сообщению телеканала "360", поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Она отметила, что этап будет длиться до конца апреля. Для его проведения подготовили 53 площадки. Участники продемонстрируют умения по 232 компетенциям."Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к национальному чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в ноябре", – подчеркнули в пресс-службе министерства образования Московской области.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)