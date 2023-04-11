https://ria.ru/20230411/byudzhet-1864462305.html

Расходы бюджета Вологодской области увеличат за 3 года на 9,4 млрд рублей

Расходы бюджета Вологодской области увеличат за 3 года на 9,4 млрд рублей - РИА Новости, 11.04.2023

Расходы бюджета Вологодской области увеличат за 3 года на 9,4 млрд рублей

Власти Вологодской области увеличат расходы областного бюджета на ближайший трехлетний период на 9,4 миллиарда рублей в связи с ростом доходов, сообщил... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:49

2023-04-11T12:49

2023-04-11T12:49

вологодская область

вологда

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 11 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области увеличат расходы областного бюджета на ближайший трехлетний период на 9,4 миллиарда рублей в связи с ростом доходов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Итоги первого квартала показали рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. К уровню прошлого года прибавка составила 6%. Мы видим, что продолжается структурная адаптация экономики, вновь растут поступления в бюджет нашего региона, мы вернулись на траекторию роста по собственным доходам. Положительная динамика наблюдается по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций", – отметил Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Глава региона уточнил, что дополнительные средства будут расходоваться по шести направлениям. Значительный объем средств – 4,5 миллиарда рублей – в ближайшие три года власти региона направят на дорожное строительство. Часть этой суммы составила субсидия из федерального бюджета в размере 1,8 миллиарда рублей на завершение строительства новой улицы Романова в Вологде и начало строительства Некрасовского моста."Порядка 1,3 миллиарда рублей дополнительно выделим на строительство и ремонты более 70 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в Шекснинском, Верховажском районах и Кичменгско-Городецком округе по решениям градостроительных советов. Еще 2,4 миллиарда рублей направим на завершение ряда социальных объектов в Вологде и Череповце, перевод на природный газ четырех котельных в Кириллове, начало реставрации ансамбля Вологодского кремля. Еще на 100 миллионов увеличим проект "Народный бюджет", с помощью которого активисты организуют ремонт и строительство коммунальных объектов в своих селах", – добавил Кувшинников.По словам главы региона, часть дополнительных средств составила дотация из федерального бюджета, 354 миллиона из которой направят на закупку 65 современных машин скорой помощи в Вологде и Череповце."Безусловно, это радует и дает нам полную уверенность в том, что мы не только выполним все взятые на себя обязательства, продолжим реализацию всех государственных программ, но, исходя из текущей ситуации, увеличим объем средств, направляемых на развитие нашего региона", - отметил Кувшинников.

https://ria.ru/20230410/vologda-1864180230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, череповец, олег кувшинников