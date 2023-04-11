СМИ: Лондон отрицает, что российский Су-27 "почти сбил" британский самолет
FT: в Лондоне опровергли версию о якобы едва не сбитом истребителем ВКС самолете RC-135
Самолет Су-27 . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В министерстве обороны Великобритании назвали недостоверной версию из просочившихся секретных документов Пентагона, согласно которой российский истребитель "почти сбил" осенью 2022 года британский самолет, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.
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"Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем", - цитирует газета слова источника.
Ранее Washington Post со ссылкой на просочившиеся секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.