https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864533556.html

Луценко: в Вологодской области в 2023 году благоустроят более 140 дворов

Луценко: в Вологодской области в 2023 году благоустроят более 140 дворов - РИА Новости, 11.04.2023

Луценко: в Вологодской области в 2023 году благоустроят более 140 дворов

В Вологодской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и проекта "Единой России" "Городская среда" в 20223 году... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:31

2023-04-11T15:31

2023-04-11T15:31

вологодская область

вологда

вологодская область

череповец

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В Вологодской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и проекта "Единой России" "Городская среда" в 20223 году планируется провести благоустройство 142 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального парламента.В частности, планируются работы в Вологде, Череповце, Белозерске, Бабаево, Великом Устюге, Вытегре, Грязовце, Кадникове, Соколе, а также еще в ряде других населенных пунктов области."Работы на каждом этапе будут контролировать депутаты фракции "Единая Россия". Все дворы включены и в Народную программу партии. Встречи по обсуждению ремонтов с жильцами, представителями подрядных организаций, управляющих компаний и депутатами пройдут во всех муниципалитетах, где планируется благоустройство. Всего на ремонт дворовых территорий из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 460 миллионов рублей", - прокомментировал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.Только в Вологде обновят 34 двора. Проекты ремонтов территорий готовы, уже прошли конкурсные процедуры на выбор подрядчиков."Еще порядка 250 миллионов рублей в рамках федерального проекта направлено на преобразования общественных территорий. В Вологде, например, в этом году обновится Парк Ветеранов, а в Череповце Сквер на Архангельской. Задача депутатов – ежедневный контроль всех стадий ремонтов. Работы должны быть выполнены в сроки", - добавил Луценко.На федеральной платформе 35.gorodsreda.ru 15 апреля стартует голосование за благоустройство общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" уже на 2024 год. На выбор жителям будет представлено 38 территорий в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Тотьме и Устюжне.

https://ria.ru/20230405/goroda-1863212729.html

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Алёна Пава

вологда, вологодская область, череповец, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области