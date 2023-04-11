https://ria.ru/20230411/biooruzhie-1864471465.html

Минобороны: США создают компоненты биооружия рядом с российской границей

Минобороны: США создают компоненты биооружия рядом с российской границей - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны: США создают компоненты биооружия рядом с российской границей

Анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:08

2023-04-11T13:08

2023-04-11T14:30

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донецкая народная республика

игорь кириллов

госдума рф

в мире

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России, сообщил на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области."По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", - сказал Кириллов.Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины."Хотел бы отметить, что ни один из фактов, озвученный министерством обороны не был отвергнут Соединенными Штатами, ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов", - заявил Кириллов.

https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

https://ria.ru/20230411/polsha-1864398076.html

сша

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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сша, россия, донецкая народная республика, игорь кириллов, госдума рф, в мире, луганская народная республика, херсонская область