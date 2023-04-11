https://ria.ru/20230411/berbok-1864506145.html
В Германии ужаснулись огромным тратам Бербок на визажиста
В Германии ужаснулись огромным тратам Бербок на визажиста - РИА Новости, 11.04.2023
В Германии ужаснулись огромным тратам Бербок на визажиста
Ведомство главы МИД Германии Анналены Бербок в прошлом году потратило на косметологические услуги более ста тысяч евро, пишет Exxpress со ссылкой на немецкий... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:29
2023-04-11T14:29
2023-04-11T16:53
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анналена бербок
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ведомство главы МИД Германии Анналены Бербок в прошлом году потратило на косметологические услуги более ста тысяч евро, пишет Exxpress со ссылкой на немецкий Союз налогоплательщиков."Зеленые лидируют по расходам на внешний вид. Министерство иностранных дел под руководством Анналены Бербок, например, потратило 137 тысяч евро на визажиста", — говорится в статье.Причем за год траты немецкого правительства выросли не менее чем на 80 процентов."Правительство Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы буквально хорошо выглядеть. Затраты только на фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро", — отмечается в публикации.Бербок нередко становится объектом критики. Обычно в центре внимания оказывались ее противоречивые высказывания. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Позже она признала эти слова ошибкой.
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в мире, германия, анналена бербок, европа
В мире, Германия, Анналена Бербок, Европа
В Германии ужаснулись огромным тратам Бербок на визажиста
Союз налогоплательщиков ФРГ раскритиковал Бербок за трату 137 тысяч евро на визажиста
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Ведомство главы МИД Германии Анналены Бербок в прошлом году потратило на косметологические услуги более ста тысяч евро, пишет Exxpress
со ссылкой на немецкий Союз налогоплательщиков.
"Зеленые лидируют по расходам на внешний вид. Министерство иностранных дел под руководством Анналены Бербок, например, потратило 137 тысяч евро на визажиста", — говорится в статье.
Причем за год траты немецкого правительства выросли не менее чем на 80 процентов.
"Правительство Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы буквально хорошо выглядеть. Затраты только на фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро", — отмечается в публикации.
Бербок нередко становится объектом критики. Обычно в центре внимания оказывались ее противоречивые высказывания. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Позже она признала эти слова ошибкой.
Слова Бербок о России и НАТО шокировали немцев