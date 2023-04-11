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Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 11.04.2023 (обновлено: 23:52 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864629883.html
Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске
Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске - РИА Новости, 11.04.2023
Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске
Все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:06
2023-04-11T23:52
вооруженные силы рф
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
евгений пригожин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Я вам скажу, что все здания административные (в Артемовске. — Прим. ред.) уже находятся под контролем наших подразделений", — сказал он.По словам Пушилина, ВСУ пока остаются на западе города, там еще есть участки, где они "могут удерживаться какое-то время".Украинские боевики, пояснил он, получили команду не отступать, а те солдаты, которые все-таки решили сдаться в плен, "понимают, что это единственный для них шанс выжить"."Ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора. &lt;...&gt; Назад пути нет, потому что там работают заградотряды, &lt;...&gt; их уничтожат условно свои", — подчеркнул врио главы республики.Сейчас в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, активное противостояние разворачивается в районе железной дороги, на определенных участках российские силы ее уже перешли, добавил он.Во вторник вечером основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов города находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html
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артемовск
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф, артемовск, безопасность, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, евгений пригожин
Вооруженные силы РФ, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Специальная военная операция на Украине
Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин: административные здания в Артемовске взяты под контроль ВС России

© AP Photo / LIBKOSВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Я вам скажу, что все здания административные (в Артемовске. — Прим. ред.) уже находятся под контролем наших подразделений", — сказал он.
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По словам Пушилина, ВСУ пока остаются на западе города, там еще есть участки, где они "могут удерживаться какое-то время".
Украинские боевики, пояснил он, получили команду не отступать, а те солдаты, которые все-таки решили сдаться в плен, "понимают, что это единственный для них шанс выжить".
"Ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора. <...> Назад пути нет, потому что там работают заградотряды, <...> их уничтожат условно свои", — подчеркнул врио главы республики.
Сейчас в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, активное противостояние разворачивается в районе железной дороги, на определенных участках российские силы ее уже перешли, добавил он.
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Во вторник вечером основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов города находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинЕвгений Пригожин
 
 
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