https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864629883.html

Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске

Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске - РИА Новости, 11.04.2023

Российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске

Все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:06

2023-04-11T23:06

2023-04-11T23:52

вооруженные силы рф

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

евгений пригожин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Я вам скажу, что все здания административные (в Артемовске. — Прим. ред.) уже находятся под контролем наших подразделений", — сказал он.По словам Пушилина, ВСУ пока остаются на западе города, там еще есть участки, где они "могут удерживаться какое-то время".Украинские боевики, пояснил он, получили команду не отступать, а те солдаты, которые все-таки решили сдаться в плен, "понимают, что это единственный для них шанс выжить"."Ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора. <...> Назад пути нет, потому что там работают заградотряды, <...> их уничтожат условно свои", — подчеркнул врио главы республики.Сейчас в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, активное противостояние разворачивается в районе железной дороги, на определенных участках российские силы ее уже перешли, добавил он.Во вторник вечером основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов города находится под контролем российских сил, в том числе все административные центры, заводы, фабрики.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html

https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864087925.html

артемовск

донецкая народная республика

горловка

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вооруженные силы рф, артемовск, безопасность, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, евгений пригожин