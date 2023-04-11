https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864558867.html

Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин

Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин - РИА Новости, 11.04.2023

Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин

Восемьдесят процентов Артемовска находится под контролем российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в Telegram-канале "Позывной РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:47

2023-04-11T16:47

2023-04-11T18:02

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

горловка

евгений пригожин

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Восемьдесят процентов Артемовска находится под контролем российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в Telegram-канале "Позывной Брюс" военного корреспондента Александра Симонова."В Бахмуте (используемое Киевом дореволюционное название города - ред.) большая часть, это больше 80%, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики", - сказал он.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html

артемовск

киев

горловка

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Екатерина Зайцева

артемовск, киев, горловка, евгений пригожин