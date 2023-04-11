https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864558867.html
Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин
Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин - РИА Новости, 11.04.2023
Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин
Восемьдесят процентов Артемовска находится под контролем российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в Telegram-канале "Позывной РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:47
2023-04-11T16:47
2023-04-11T18:02
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
горловка
евгений пригожин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Восемьдесят процентов Артемовска находится под контролем российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в Telegram-канале "Позывной Брюс" военного корреспондента Александра Симонова."В Бахмуте (используемое Киевом дореволюционное название города - ред.) большая часть, это больше 80%, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики", - сказал он.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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артемовск, киев, горловка, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Горловка, Евгений Пригожин
Российские силы контролируют Артемовск на 80 процентов, заявил Пригожин
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что российские силы контролируют 80% Артемовска