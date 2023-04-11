https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864472357.html

На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников

На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников - РИА Новости, 11.04.2023

На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников

На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 450 военных и наемников, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:10

2023-04-11T13:10

2023-04-11T13:42

специальная военная операция на украине

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 450 военных и наемников, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, сообщается в сводке Министерства обороны России.По данным Минобороны, за прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач."Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке.

артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность