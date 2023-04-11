https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864472357.html
На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников
На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников - РИА Новости, 11.04.2023
На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников
На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 450 военных и наемников, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:10
2023-04-11T13:10
2023-04-11T13:42
специальная военная операция на украине
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 450 военных и наемников, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, сообщается в сводке Министерства обороны России.По данным Минобороны, за прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач."Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 450 военных ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 450 военных и наемников, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, сообщается в сводке
Министерства обороны России.
«
"На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий", - сказали в министерстве.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.
"Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке.