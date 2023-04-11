https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864426316.html

Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин

Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2023

Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:23

украина

донецкая народная республика

петр порошенко

денис пушилин

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_0:292:2800:1866_1920x0_80_0_0_bf0c65684f49643175cc3347b0a89c50.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Всплывают коммерческие истории украинского режима. Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске - там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. И вот уже думается, может, они (украинские войска - ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы", - сказал Пушилин. С 1991 года Артемовский завод шампанских вин создавал игристые вина под собственными торговыми марками "Артемовское" и "Крым". В 2007 году на предприятии производилось 25 миллионов бутылок в год. В 2016 году завод был переименован в Artwinery, сообщается на сайте компании. Там также утверждается, что производство Artwinery — было самым большим в Восточной Европе и единственным в Украине, где игристые вина создаются по классическим методам Шампенуа.

https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html

украина

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, донецкая народная республика, петр порошенко, денис пушилин, артемовск