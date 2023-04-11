Рейтинг@Mail.ru
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864426316.html
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2023
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин
Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
украина
донецкая народная республика
петр порошенко
денис пушилин
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_0:292:2800:1866_1920x0_80_0_0_bf0c65684f49643175cc3347b0a89c50.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Всплывают коммерческие истории украинского режима. Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске - там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. И вот уже думается, может, они (украинские войска - ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы", - сказал Пушилин. С 1991 года Артемовский завод шампанских вин создавал игристые вина под собственными торговыми марками "Артемовское" и "Крым". В 2007 году на предприятии производилось 25 миллионов бутылок в год. В 2016 году завод был переименован в Artwinery, сообщается на сайте компании. Там также утверждается, что производство Artwinery — было самым большим в Восточной Европе и единственным в Украине, где игристые вина создаются по классическим методам Шампенуа.
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html
украина
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_135:0:2623:1866_1920x0_80_0_0_0a50c3bebfb6202a945dfcb58b0d2d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, петр порошенко, денис пушилин, артемовск
Украина, Донецкая Народная Республика, Петр Порошенко, Денис Пушилин, Артемовск
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин

Пушилин: жена Порошенко числится акционером завода шампанских вин в Артемовске

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Всплывают коммерческие истории украинского режима. Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске - там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. И вот уже думается, может, они (украинские войска - ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы", - сказал Пушилин.
С 1991 года Артемовский завод шампанских вин создавал игристые вина под собственными торговыми марками "Артемовское" и "Крым". В 2007 году на предприятии производилось 25 миллионов бутылок в год. В 2016 году завод был переименован в Artwinery, сообщается на сайте компании. Там также утверждается, что производство Artwinery — было самым большим в Восточной Европе и единственным в Украине, где игристые вина создаются по классическим методам Шампенуа.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска
Вчера, 10:02
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоДенис ПушилинАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала