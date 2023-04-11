https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864426316.html
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2023
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин
Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
украина
донецкая народная республика
петр порошенко
денис пушилин
артемовск
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина является основным учредителем и акционером завода по производству игристых вин в Артемовске, рассказал в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. "Всплывают коммерческие истории украинского режима. Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске - там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. И вот уже думается, может, они (украинские войска - ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы", - сказал Пушилин. С 1991 года Артемовский завод шампанских вин создавал игристые вина под собственными торговыми марками "Артемовское" и "Крым". В 2007 году на предприятии производилось 25 миллионов бутылок в год. В 2016 году завод был переименован в Artwinery, сообщается на сайте компании. Там также утверждается, что производство Artwinery — было самым большим в Восточной Европе и единственным в Украине, где игристые вина создаются по классическим методам Шампенуа.
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, петр порошенко, денис пушилин, артемовск
Украина, Донецкая Народная Республика, Петр Порошенко, Денис Пушилин, Артемовск
Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин
Пушилин: жена Порошенко числится акционером завода шампанских вин в Артемовске