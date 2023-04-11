https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html

Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска

Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023

Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска

Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:02

2023-04-11T10:02

2023-04-11T10:02

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемовск: здесь уже западная часть, уже за ж/д путями, там противник еще удерживается. Есть у него еще определенные возможности отходить в западной части города, в районе построек, но "вагнера" делают все возможное, чтобы они там не задержались", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Как сообщал Пушилин накануне, более 75% территории Артемовска уже находится под контролем РФ, в западной части города идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины