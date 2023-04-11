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Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:02
2023-04-11T10:02
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемовск: здесь уже западная часть, уже за ж/д путями, там противник еще удерживается. Есть у него еще определенные возможности отходить в западной части города, в районе построек, но "вагнера" делают все возможное, чтобы они там не задержались", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Как сообщал Пушилин накануне, более 75% территории Артемовска уже находится под контролем РФ, в западной части города идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска

Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Артемовск: здесь уже западная часть, уже за ж/д путями, там противник еще удерживается. Есть у него еще определенные возможности отходить в западной части города, в районе построек, но "вагнера" делают все возможное, чтобы они там не задержались", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Как сообщал Пушилин накануне, более 75% территории Артемовска уже находится под контролем РФ, в западной части города идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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