https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864401201.html
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:02
2023-04-11T10:02
2023-04-11T10:02
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_687e581fdb711b69c18ec4c6cd2b6767.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Артемовск: здесь уже западная часть, уже за ж/д путями, там противник еще удерживается. Есть у него еще определенные возможности отходить в западной части города, в районе построек, но "вагнера" делают все возможное, чтобы они там не задержались", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Как сообщал Пушилин накануне, более 75% территории Артемовска уже находится под контролем РФ, в западной части города идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230410/artemovsk-1864342140.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_156d8ef294a3d9eedd5a59cf641af38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска
Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска