https://ria.ru/20230411/alyansk-1864520809.html

Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным

Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным - РИА Новости, 11.04.2023

Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным

Южная Корея не нуждается в трехстороннем военном альянсе с США и Японией, для противодействия угрозе КНДР Сеулу хватает собственных возможностей и расширенного... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:00

2023-04-11T15:00

2023-04-11T15:00

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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Южная Корея не нуждается в трехстороннем военном альянсе с США и Японией, для противодействия угрозе КНДР Сеулу хватает собственных возможностей и расширенного сдерживания США, участие в военном альянсе Японии может вызвать негативные последствия в виде усиления военного сотрудничества Китая, КНДР и России, заявил на брифинге с иностранными журналистами глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Политик подчеркнул, что Южная Корея обладает шестыми по силе в мире стратегическими оборонными возможностями, а также располагает помощью США в рамках альянса и расширенного сдерживания Вашингтона, поэтому "не нуждается дополнительно в альянсе США-Южная Корея-Япония". "Напротив, не военное сотрудничество, а военный альянс США-Южная Корея-Япония, скорее всего, стал бы причиной дилеммы в сфере безопасности, потому что он, естественно, стимулировал бы усиление альянса Северной Кореи, Китая и России", - заявил Ли Чжэ Мён. По его словам, военное сотрудничество трех стран может вызвать усиление конкуренции между альянсом США, Южной Кореи и Японии с одной стороны и КНДР, Китая и России, что связано с геополитическими рисками и может быть "губительно" для Южной Кореи, которая в значительной степени зависит от внешней торговли. Ли Чжэ Мён также отметил, что получение Сеулом собственного ядерного оружия или совместное использование ЯО с США на фоне испытаний ядерных вооружений КНДР "не нужно и неэффективно", так как сопряжено со слишком тяжелыми последствиями, не приветствуется США и свело бы на нет цель денуклеаризации. По его словам, заявления о ядерном вооружении являются простым политическим популизмом. Касательно поставок оружия Украине, как прямых, так и косвенных, лидер оппозиции подтвердил, что мнение демократов совпадает с текущей официальной позицией властей страны. "Решение будет приниматься действующей администрацией, но, на мой взгляд, поставка летальных вооружений Украине нежелательна", - заявил Ли Чжэ Мён.

https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html

https://ria.ru/20230411/proslushka-1864517678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, южная корея, япония