Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/alyansk-1864520809.html
Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным
Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным - РИА Новости, 11.04.2023
Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным
Южная Корея не нуждается в трехстороннем военном альянсе с США и Японией, для противодействия угрозе КНДР Сеулу хватает собственных возможностей и расширенного... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:00
2023-04-11T15:00
в мире
сша
южная корея
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Южная Корея не нуждается в трехстороннем военном альянсе с США и Японией, для противодействия угрозе КНДР Сеулу хватает собственных возможностей и расширенного сдерживания США, участие в военном альянсе Японии может вызвать негативные последствия в виде усиления военного сотрудничества Китая, КНДР и России, заявил на брифинге с иностранными журналистами глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Политик подчеркнул, что Южная Корея обладает шестыми по силе в мире стратегическими оборонными возможностями, а также располагает помощью США в рамках альянса и расширенного сдерживания Вашингтона, поэтому "не нуждается дополнительно в альянсе США-Южная Корея-Япония". "Напротив, не военное сотрудничество, а военный альянс США-Южная Корея-Япония, скорее всего, стал бы причиной дилеммы в сфере безопасности, потому что он, естественно, стимулировал бы усиление альянса Северной Кореи, Китая и России", - заявил Ли Чжэ Мён. По его словам, военное сотрудничество трех стран может вызвать усиление конкуренции между альянсом США, Южной Кореи и Японии с одной стороны и КНДР, Китая и России, что связано с геополитическими рисками и может быть "губительно" для Южной Кореи, которая в значительной степени зависит от внешней торговли. Ли Чжэ Мён также отметил, что получение Сеулом собственного ядерного оружия или совместное использование ЯО с США на фоне испытаний ядерных вооружений КНДР "не нужно и неэффективно", так как сопряжено со слишком тяжелыми последствиями, не приветствуется США и свело бы на нет цель денуклеаризации. По его словам, заявления о ядерном вооружении являются простым политическим популизмом. Касательно поставок оружия Украине, как прямых, так и косвенных, лидер оппозиции подтвердил, что мнение демократов совпадает с текущей официальной позицией властей страны. "Решение будет приниматься действующей администрацией, но, на мой взгляд, поставка летальных вооружений Украине нежелательна", - заявил Ли Чжэ Мён.
https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html
https://ria.ru/20230411/proslushka-1864517678.html
сша
южная корея
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, япония
В мире, США, Южная Корея, Япония
Оппозиция Южной Кореи назвала военный альянс с США и Японией рискованным

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал военный альянс с США и Японией рискованным

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Южная Корея не нуждается в трехстороннем военном альянсе с США и Японией, для противодействия угрозе КНДР Сеулу хватает собственных возможностей и расширенного сдерживания США, участие в военном альянсе Японии может вызвать негативные последствия в виде усиления военного сотрудничества Китая, КНДР и России, заявил на брифинге с иностранными журналистами глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён.
Политик подчеркнул, что Южная Корея обладает шестыми по силе в мире стратегическими оборонными возможностями, а также располагает помощью США в рамках альянса и расширенного сдерживания Вашингтона, поэтому "не нуждается дополнительно в альянсе США-Южная Корея-Япония".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США
Вчера, 14:45
"Напротив, не военное сотрудничество, а военный альянс США-Южная Корея-Япония, скорее всего, стал бы причиной дилеммы в сфере безопасности, потому что он, естественно, стимулировал бы усиление альянса Северной Кореи, Китая и России", - заявил Ли Чжэ Мён.
По его словам, военное сотрудничество трех стран может вызвать усиление конкуренции между альянсом США, Южной Кореи и Японии с одной стороны и КНДР, Китая и России, что связано с геополитическими рисками и может быть "губительно" для Южной Кореи, которая в значительной степени зависит от внешней торговли.
Ли Чжэ Мён также отметил, что получение Сеулом собственного ядерного оружия или совместное использование ЯО с США на фоне испытаний ядерных вооружений КНДР "не нужно и неэффективно", так как сопряжено со слишком тяжелыми последствиями, не приветствуется США и свело бы на нет цель денуклеаризации. По его словам, заявления о ядерном вооружении являются простым политическим популизмом.
Касательно поставок оружия Украине, как прямых, так и косвенных, лидер оппозиции подтвердил, что мнение демократов совпадает с текущей официальной позицией властей страны.
"Решение будет приниматься действующей администрацией, но, на мой взгляд, поставка летальных вооружений Украине нежелательна", - заявил Ли Чжэ Мён.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Офис президента Южной Кореи назвал сообщения о прослушке ложными
Вчера, 14:53
 
В миреСШАЮжная КореяЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала